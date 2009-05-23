ادعای دولت درباره بودجه دیوان محاسبات قابل پذیرش نیست/ کسر حدود یک ششم از بودجه دیوان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی اعلام کرده است که بودجه هزینه عمومی دیوان محاسبات کشور در قانون بودجه 87 معادل 306892 میلیون ریال بود که در قانون بودجه سال 88 و پس از کسر اعتبار اخیر، به 325829 میلیون ریال رسیده است و بر خلاف اظهارنظرهای اخیر، بودجه عمومی دیوان محاسبات نسبت به سال گذشته 2/6 درصد بیشتر شده است.

بنا بر این گزارش علیرضا داورپناه معاون برنامه ریزی و امور اجرایی دیوان محاسبات با اشاره به این مطلب گفت : عملکرد بودجه دیوان محاسبات در سال 87 مبلغ 36 میلیارد تومان بوده که از این میزان 20 میلیارد تومان برای حقوق کارکنان صرف شده است.



وی ادامه داد: از طرفی دولت محترم اعلام کرده است که حقوق کارکنان 25 تا 30 درصد نیز افزایش خواهد داشت که بر اساس برآورد بعمل آمده رقمی در حدود 6 میلیارد تومان می شود که در صورت احتساب 36 میلیارد تومان عملکرد سال گذشته باید شاهد رقمی معادل 42 میلیارد تومان در بودجه سال جاری دیوان محاسبات باشیم.



داورپناه اضافه کرد: این در صورتی است که ما در سایر هزینه های جاری حتی یک درصد هم افزایش نداشته باشیم.



وی گفت: پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده است که بودجه دیوان محاسبات 32 میلیارد تومان است در صورتی که بدون هیچگونه افزایش در هزینه های جاری، دیوان محاسبات با کسری بودجه 10 میلیارد تومانی مواجه است.



معاون دیوان محاسبات اظهارداشت: از طرفی، دولت محترم در لایحه بودجه سال 88 برای دیوان محاسبات رقم 5/34 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که در بودجه ابلاغی، دولت 5/2 میلیارد تومان نیز ازآن کسر کرده است و به عبارتی رقم ابلاغ شده از رقم لایحه دولت کمتر است.



داورپناه با بیان اینکه موضوع مطرح شده از سوی دولت مبنی بر افزایش بودجه دیوان محاسبات قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: بودجه مصوب دیوان که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است، در حدود 40 میلیارد تومان بوده است که 7 میلیارد از آن توسط دولت محترم کسر شده است.