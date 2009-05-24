دکتر مجید مددی که با خبرنگارمهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که در موقعیت کنونی ما به کدامیک از فلسفه‌های تحلیلی و یا قاره ای بیشتر نیاز داریم؟ گفت: آنچه که در جامعه ما عملاً هست فلسفه‌های تحلیلی است.علت اقبال جامعه ما به فلسفه‌های تحلیلی این است که در حقیقت فلسفه سیاسی در قالب فلسفه تحلیلی نمی‌گنجد و فلسفه تحلیلی ارتباطی هم به مسائل سیاسی در جامعه ندارد. یکی از دلایل اقبال جامعه ما به فلسفه تحلیلی این است.

این محقق حوزه فلسفه تصریح کرد: فلسفه‌های قاره‌ای مسائل جامعه و روابط انسانی را مطرح می‌کنند. خود من معتقدم به هر صورت که باشد باید اندیشه را اعتلا بخشید و دنبال اندیشه‌ورزی رفت.

این نویسنده و مترجم افزود: فلسفه تحلیلی هم در جای خودش قابل توجه است و باید به آن توجه کرد ولی این بدان معنی نیست که ما اندیشه سیاسی را در قالب فلسفه سیاسی کنار بگذاریم.

مددی در پاسخ به این سؤال که کدامیک از این شاخه‌ها ( فلسفه‌های تحلیلی یا قاره‌ای ) در ایران بهتر و بیشتر معرفی شده است؟ گفت: در حال حاضر و در چند دهه اخیر به فلسفه‌های تحلیلی بیشتر توجه شده است دلیلش هم این است که این فلسفه خنثی‌تر است.

مددی در پاسخ به این سؤال که خود شما به کدامیک از فلسفه‌های تحلیلی و یا قاره‌ای بیشتر علاقه‌مند هستید؟ گفت: اولاً تخصص من فلسفه سیاسی است و در این زمینه زیاد نوشتم و حرف زدم اما واقعیت این است که در چند سال اخیر بیشتر روی فلسفه هنر دارم کار می‌کنم. کتابهایی در این زمینه هم نوشتم و در دانشگاه هنر هم تدریس می‌کنم و این به معنای رد و نفی فلسفه تحلیلی نیست.