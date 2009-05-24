تولید ناخالص استان گیلان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم شامگاه شنبه در جمع مدیران و نمایندگان استان افزود: در کنار برنج می توان محصولات دیگری کشت کرد تا از ارزش ذاتی آب استفاده بیشتری شود و درآمد مردم نیز افزایش یابد.

وی عنوان کرد: جذب گردشگر و صنعت توریسم از منابع عظیم درآمدی است که استان گیلان از پتانسیل و ظرفیت بالایی در این بخش برخوردار بوده و باید دست اندرکاران امر توجهی ویژه به این مهم داشته باشند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نرخ باسوادی در استان گیلان از متوسط کشوری بالاتر است، افزود: یکی از مولفه های مهم در شاخص توسعه انسانی بحث باسوادی است که این استان از آن برخوردار است.

نماینده مردم رشت در مجلس هشتم نیز در این نشست گفت: مشکلات و موانعی که در استان گیلان وجود دارد با کمک و حمایت همه مسئولان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع تا گیلان به رشد واقعی خود دست یابد.

جبار کوچکی نژاد افزود: احداث، تکمیل و بهره برداری از بزرگراه های این استان از نکات مهم و اساسی است که مسئولان باید توجهی ویژه به این مهم داشته باشند.

وی با اعلام اینکه 90 درصد مردم گیلان با سوادند و سطح سواد آنان در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد است، عنوان کرد: به رغم ارتقای علمی بیکاری در استان گیلان بی داد می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم ضمن ابراز نگرانی از سدهایی که در بالادست سد سپیدرود ساخته می شود، یادآور شد: احداث سدهایی متعدد در بالا دست سد سپیدرورد آسیبهای جدی بر استان گیلان تحمیل کرده است زیرا سد سپیدرود تنها منبع آبی استان است.

نماینده مردم شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس هشتم نیز با بیان اینکه 82 درصد از بارندگی های این استان در فصل غیر زراعی است، گفت: حوادثی که در استان از قبیل ورزش باد، بارش باران و سیل، آتش سوزی، خشکسالی رخ می دهد بخش عمده ای از منابع استان را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است.

بهمن محمد یاری افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان گیلان شش درصد از اعتبارات ملی راه روستایی به استان گیلان اختصاص یافته است که باید مسئولان بر اجرایی کردن این مصوبات مهم تاکید بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه با اعلام اینکه 11 شهر گیلان ردیف اجرای پروژه های فاضلاب و تصفیه خانه دارد، عنوان کرد: برای هر کدام از این پروژه ها سه میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که با اختصاص چنین اعتباراتی پروژه ها به کندی پیش خواهد رفت.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس هشتم نیز گفت: بندر کیاشهر با جذب کمترین سرمایه می تواند به یکی از شهرهای مهم استان و کشور تبدیل شود.

مهدی صادق ادامه داد: باتوجه به استعدادها و ظرفیتهایی که در این شهر وجود دارد از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست حمایتهای ویژه ای نسبت به این شهر داشته باشند.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس هشتم نیز در این نشست گفت: تالاب بندر انزلی با بیش از 20 هزار هکتار وسعت دومین تالاب بزرگ جهان است که هم اکنون وجود رسوبات در این تالاب وضعیت اسفباری را به وجود آورده که در شان این استان نیست و رسیدگی به حل مشکلات این تالاب از موارد مهمی است که حمایت و توجه مسئولان را می طلبد.