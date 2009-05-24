ذخایر علمی و فرهنگی گلستان ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضاعلی محسنی شامگاه شنبه در همایش فرهنگی و ادبی در گرگان افزود: ایران اسلامی و گلستان سرشار از منابع و ذخایر علمی، ادبی و فرهنگی است که متاسفانه شناخت ما از این منابع ناچیز بوده و مسئولان امر باید با هدف استفاده بهینه از این منابع زمینه شناسایی و معرفی مناسب این ذخایر را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: دنیای امروز دنیای مصادره منابع است و بعضی کشورها منابع ما مانند حافظ، نظامی، ابن سینا و ... را متعلق به خود می دانند و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی در این زمینه باید فعالیت مناسبی داشته تا بتوانند فرهنگ ایران را به جهانیان بشناسانند.

محسنی خاطرنشان کرد: در این زمینه سهم ما دانشگاهیان سنگین تر است و برای پاسداشت این منابع باید به گذشته مراجعه و این موارد را به افراد عصر حاضر معرفی کنیم.

مدیرکل ارشاد گلستان گفت: پشتوانه های فکری و فرهنگی نظیر فخرالدین اسعد گرگانی جاودانه بوده و این گردهمایی بدین منظور برگزار شده تا به نیاز اصلی و میراث فرهنگی استان پاسخ دهیم.

غلامرضا منتظری بیان داشت: باید برای شناسایی مفاخر علمی و ادبی برنامه ریزی شود و غبار فراموشی زدوده شود.