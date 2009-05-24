ایران در مناسبات سیاسی جهان موقعیت بی نظیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، پرویز داوودی شامگاه شنبه در آیین بهره برداری از مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان بوکان با اعلام اینکه هم اکنون ایران 11 درصد نفت و 16 درصد گاز جهان را در اختیار دارد، اظهارداشت: دشمنان انقلاب و نظام با توسل به زور، تهدید و تحریم قصد داشتند ما را به خود وابسته کنند که عزت اسلامی نظام، آنان را ناکام کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه خاورمیانه با مرکزیت ایران، سکان هدایت جهان را به دست دارد، خاطرنشان کرد: خاورمیانه با مرکزیت جمهوری اسلامی، سکان هدایت جهان را در اختیار خود گرفته و در بسیاری از مسائل مهم اثرگذار شده و حتی کشورهای آمریکای لاتین با ایستادگی در مقابل آمریکا، دولت این کشور را به چالش کشیده که این مقاومت و ایستادگی از جمهوری اسلامی سرچشمه گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در زمان حاضر تنها کشوری در جهان است که اسلام و قرآن را بطور عملی در شیوه های حکومت داری بکار گرفته و از اسلام راستین پیروی می کند.

وی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر را مبتنی بر عزت اسلامی دانست و گفت: حضور قدرتمند و تاریخی رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیای آمریکا و اجلاس "دوربان 2" نشانه هایی از عزت اسلامی رئیس جمهور و مردم ایران بود و در این دو حادثه مهم نیز رئیس جمهوری ایران با اقتدار، توطئه های دشمنان را به خودشان باز گرداند.

معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خدمات گسترده و همه جانبه دولت نهم در رفع محرومیت از مناطق محروم و دور افتاده گفت: دولت نهم با توزیع عادلانه منابع و اعتبارات، محرومیت را از چهره شهرها و روستاهای دورافتاده زدود.

وی یادآور شد: در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی هم به لحاظ تعداد طرحها و هم به لحاظ اعتبارات به اندازه 2/5 برابر برنامه سوم در کشور، طرحهای عمرانی اجرا شده که این رقم بی سابقه است.

داوودی با بیان اینکه در حال حاضر امکان فعالیت و تلاش در کشور فراهم است، اضافه کرد: هیچ دولتی حق ندارد کمتر از دولت نهم کار کند.

معاون اول رئیس جمهور در راس هیئتی متشکل از وزیر بهداشت، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، معاون وزیر نیرو و جمعی از مسئولان کشوری به منظور بهره برداری از 11 طرح بزرگ به این استان سفر کرده است.

بوکان با 210 هزار نفر جمعیت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده است.