دستگاه های دولتی به تعهد خود برای استخدام معلولان عمل نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی بروغنی شامگاه شنبه در محل مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: براساس قانون جامع حمایت از معلولان، هر اداره دولتی باید سه درصد از کارمندانش را از معلولین انتخاب کند که در عمل این اتفاق نیفتاده است.

عضو فراکسیون حمایت از معلولان مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هشتم باید بعد نظارتی خود را برای اجرای قوانین افزایش دهد تا شاهد اجرای دقیق تر قوانین مصوب باشیم.

بروغنی با اشاره به قانون جامع ایثارگران و جانبازان تاکید کرد: طرح مذکور در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده است و به زودی جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.