دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با مهر: دولت آینده باید احیاگر حقوق ملت ایران باشد

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری برای رئیس جمهور ویژگیهایی در نظر گرفته اند که مصلحت ایران و اصل نظام را مورد توجه قرار دهد، اظهار داشت: رئیس جمهور آینده باید ویژگیهایی چون شجاعت، دلسوزی، خدمت، ایمان و اعتقاد، افتادگی و فروتنی، همچنین پایبندی و التزام به نظام جمهوری اسلامی و امر ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی و دفاع از آن را داشته باشد.

دفاع از نظام و مصالح ملت ایران از سوی رئیس جمهور آینده

وی با بیان اینکه ما باید کاندیدایی را انتخاب کنیم که بهتر از سایرین از نظام جمهوری اسلامی و مصالح ملت مسلمان ایران دفاع می کند و اینکه با صلابت، قدرت و شجاعت بهتری مقابل دشمنان ایستادگی می کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه ایستادگی در برابر دشمنان اسلام وسیله ای برای کسب حقوق و برای به دست آوردن جایگاه خودمان است، امروز دنیا نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته و همه آنها ثبات و ایستادگی جمهوری اسلامی را پذیرفتند که بر اثر ایستادگی بوده و این ویژگی از اهمیت برخوردار است که در نامزدها در نظر گیریم.

حجت الاسلام اختری با اشاره به اینکه راه رسیدن به عزت، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهدا سازش و نرمش نیست، بلکه ایستادگی و صلابت در موضع و گفتگو از موضع قدرت است نه جنگ، یادآور شد: رئیس جمهور آینده باید برای بازپس گرفتن حقوق از دست رفته ملت ایستادگی کند و ریاست جمهوری ملت مسلمان ایران را کسی عهده دار شود که از مصالح ملت پشتیبانی کند تا در زمینه های مختلف فنی و رشد علمی پیشرفت داشته باشیم تا به فرموده مقام معظم رهبری کشور به جایی برسد که مرجعیت علمی در دنیا پیدا کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه گفت: ملت ما مسلمان و مؤمن و معقتد به خداوند است، بنابراین باید برای پایبندی به دستورات دین، رواج، حمایت و پشتیبانی از متدینین، ایمان، فرهنگ دینی و اسلامی، عفاف و پاکدامنی مصر باشد. چرا که جامعه نیاز به رشد کار فرهنگی و فرهنگ دینی دارد.

رئیس جمهور آینده حافظ خاک ایران باشد

حجت الاسلام اختری با اشاره به اینکه رئیس جمهور آینده در سیاست خارجی، حفظ جایگاه عزت، مصلحت قدرت را سرلوحه قرار دهد، ضمن تنش زدایی با کشورهای مختلف در جایگاه ثابت و بین المللی جمهوری اسلامی و به ویژه جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی اصرار کند، افزود: در ارتباط با کشورهای اسلامی به ویژه همسایگان با حفظ دوستی، مودت و گسترش روابط و با حراست از حقوق ملت مسلمان ایران و حراست از خاک ایران باشد.

وی با تأکید بر اینکه مصالح ملت مسلمان ایران، مصالح ملی، مصالح دینی و مصالح جغرافیایی قابل معامله نیست، اظهار داشت: رئیس جمهور آینده باید بتواند در زمینه داخلی رشد اقتصادی، توسعه عدالت، مبارزه با فقر و تنگدستی با برنامه پیش رود.

حجت الاسلام اختری با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید بتواند به ملت خدمت کند و نیازمندیهای اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ملی کشور را تأمین کند، گفت: وی باید بتواند از آرمان شهدای انقلاب اسلامی حراست و حفاظت کند.