مخالفان انقلاب با حضور حداکثری مردم در انتخابات به کما می روند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کروبی شامگاه شنبه در جمع مردم شیراز در سالن ورزشی شهید دستغیب این شهر افزود: تیم من کامل بوده و اعضای آن در بخشهای مختلف انتخاب شده اند و چنانچه در انتخابات آتی ریاست جمهوری پیروز شوم، کرباسچی را به عنوان معاون اول خود انتخاب خواهم کرد و برنامه های خوبی را با خرد جمعی و همکاری تیم خود آماده کرده ام که در چند روز آینده اعلام می شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی نیز بیان کرد: همه مسئولان بارها بر حضور گسترده مردم در این عرصه تاکید کرده اند و امیدوارم با حضور وسیع تمام مردم در پای صندوقهای رای، مخالفان انقلاب به کما بروند.

این کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامه مردم را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: یک دسته کسانی هستند که از وضعیت موجود رضایت داشته و دسته دیگر را افرادی تشکیل می دهند که از وضعیت کنونی رضایت ندارند اما شرایط امروز جامعه ما به طور کامل روشن است و مردم به راحتی می توانند در انتخابات آینده شرکت کرده و فرد مورد نظر را انتخاب کنند.

کروبی با اعلام اینکه کسانیکه مدعی انزوای ایران و ابتلای کشور به تورم، گرانی و... هستند باید بدانند که صحنه انتخابات حساس بوده و باید برای تغییرات عملی عزم قوی داشت.

وی سپس افزود: اما آنچه از همه مهمتر است حضور مردم در انتخابات بوده به گونه ای که حتی برخی از اقشار که در گذشته بر عدم حضور در انتخابات تاکید داشتند امروز خواستار حضور حداکثری در این عرصه هستند.

فرزندان ایران نباید ستاره دار شوند

کروبی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه نباید به فرزندان این سرزمین ستاره داده شود، بیان کرد: فرزندان ایران ستاره های آسمان این سرزمین هستند و چنانچه در انتخابات پیروز شوم به طور حتم نه تنها هیچکس ستاره دار نخواهد بود بلکه مسئولانی را برای این بخش انتخاب می کنم که با دانشجویان کمال صمیمیت را داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت شیراز در جنبه های مختلف فرهنگی و تاریخی نیز بیان کرد: شیراز و تمدن این خطه مایه افتخار کشور بوده و این شهر همواره مورد توجه خاص قرار داشته است.

این کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: علما و فضلای متعددی در این شهر می زیسته اند که همواره مورد احترام مردم سرزمین ایران بودند.