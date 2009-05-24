آخرین وضعیت انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر/ انجمن را توقیف نکرده ایم

سید محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هیچ مشکلی با راه اندازی دوباره انجمن اسلامی دانشگاه ندارند.

وی ادامه داد: انجمن اسلامی دانشگاه را توقیف نکرده ایم بلکه ضوابط و شرایط آیین نامه را اجرا کرده ایم که این کاملا بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه است.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افزود: بسیار علاقه مند هستیم که انجمن اسلامی دانشجویان فعالیتش را دوباره از سر بگیرد. البته این امر را به دانشجویان هم اعلام کرده ایم تا کار خود را آغاز کنند.

وی اظهار داشت: از دانشجویان خواسته ایم در راستای آئین نامه با خود و دانشگاه به توافق برسند و انجمن اسلامی را تشکیل دهند اما تا به حال پاسخی از دانشجویان دریافت نکرده ایم.