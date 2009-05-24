مشکل ورود فاضلاب به تالاب انزلی باید هرچه سریعتر حل شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده مردم شهرستان اسفراین شامگاه شنبه در بازید از تالاب بین المللی انزلی اظهار داشت: مسئله فاضلاب تالاب انزلی خیلی نگران کننده است و این موضوع توجه ویژه ای را می طلبد.

وی با اعلام اینکه تالاب انزلی یک پتانسیل بسیار عظیم و قوی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان است، عنوان کرد: توسعه و ساماندهی سواحل استان گیلان از نکات مهمی است که مسئولان باید توجه ویژه ای به این مهم داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: سابقه فرهنگی استان گیلان برکسی پوشیده نیست و باید از ظرفیت، استعداد و پتانسیلهای موجود در این استان نهایت استفاده را کرد.

قوامی با اعلام اینکه استان گیلان در بحث گردشگری از ظرفیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: عوامل اصلی توسعه از قبیل آب، زمین حاصلخیز و راه در این استان وجود دارد که برای شکوفایی به تعامل و همفکری نیازمند است.

وی خاطرنشان کرد: استان گیلان در بحث گمرک، گردشگری و ... از استعدادهای خوبی برخوردار است و احداث راه آهن شمال و جنوب می تواند جهش اقتصادی خوبی در منطقه ایجاد کند.

نماینده اسفراین گفت: مرکز تحقیقات کاس ماهی از مراکزی است که از توانایی بالایی برخوردار بوده و باید در جهت توسعه و پیشرفت این مرکز اقدامات لازم انجام شود.

قوامی اظهار داشت: استفاده از فاینانس در پروژه های استان می تواند نقش بسزایی در پیشرفت و رشد و شکوفایی استان ایفا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در مرکز تصمیم گیری برای استان گیلان در سهم گیری اعتبارات نگاه استانی می شود در صورتی که در هزینه نقش ملی و فراملی دارد.

قوامی یادآور شد: باتوجه به اینکه استان گیلان در آینده ای نزدیک تبدیل به یکی از قطبهای بین المللی درمان فوق تخصصی تبدیل خواهد شد اگر چنانچه در مسیر گردشگری کار شود نسخه جواب ده اشتغالزایی خواهد بود و توسعه آینده گیلان در این بخش رقم خواهد خورد.