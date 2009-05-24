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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۹

23 هزار نفر از استان قزوین عازم مرقد مطهر امام (ره) می شوند

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) 23 هزار نفر از گروه های مختلف مردم استان برای زیارت مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حبیب ‌الله وفاپور عصر شنبه در جلسه هماهنگی مراسم بیستمین سالگرد امام خمینی (ره) که در استانداری برگزار شد، گفت: در آستانه سالگرد ارتحال جانسوز امام خمینی (ره)  برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم یک نوع تجدید پیمان با آرمانهای امام (ره) است.

وی افزود:  سهمیه استان قزوین همانند سال قبل برای اعزام به مرقد امام (ره) 40هزار نفر تعیین شده بود که با توجه به اینکه پایانه‌های حمل و نقل باید جوابگوی مردم در ترددهای برون شهری نیز باشند و جلوگیری از هرگونه مشکل در جابجایی مردم تصمیم گرفته ایم میزان سهمیه امسال را  23 هزار نفر پیش بینی کنیم. 

در ادامه جلسه معاون امورعمرانی استانداری قزوین اظهار داشت: تمامی محورهای استان روز 14 خرداد باز است و با توجه به دستورالعمل وزارت  راه و ترابری، مشکلی  برای تردد در محورهای استان نداریم.

محمد صادق پورمهدی اعلام کرد: برای تأمین امنیت در روزهای سوگواری و ارتحال امام خمینی (ره) در داخل شهرها و راه های مواصلاتی استان نیز اقدامات لازم صورت گرفته و هیچ مشکلی نخواهیم داشت.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری قزوین نیز گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)  انتقال آرمانها و اندیشه ‌های حضرت امام (ره) به نسل جوان است که از وظایف مدیران اجرایی بشمار می رود.

عباسعلی درافشانی اظهار داشت: بسیج همگانی، استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود دستگاه‌ های اجرایی با تبیین و تشریح دیدگاه ‌های نورانی آن امام همام در اجرای مطلوب مراسم سالگرد بسیار موثر خواهد بود.

در پایان این جلسه مقرر شد اعزام زائران، برگزاری مراسم و استقبال از کاروانهای زائران استانهای همجوار و فضاسازی تبلیغی، فرهنگی و آشنایی با آرمانهای حضرت امام (ره) با برنامه ‌ریزی و سرعت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 884200

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