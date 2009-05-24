70 درصد زندانیان مشگین شهر غیر بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سیدحمید عباداللهی شامگاه شنبه در جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: هم اکنون محکومان 9 حوزه قضایی استان در زندان این شهرستان نگهداری می شود.

وی با اشاره به کاهش جرم و اعمال مجرمانه و بذهکاری در این شهرستان اضافه کرد: تنها 30 درصد زندانیان از حوزه مشگین شهر هستند که این میزان با تایید کاهش آمار جرم در این منطقه، آمار امیدوار کننده ای است.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر از افتتاح ساختمان انجمن حمایت از زندانیان و ساختمان جدید اداری زندان مشگین شهر تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در ساخت و راه اندازی زندان شهرستان پارس آباد بیان داشت: با ساخت و افتتاح این زندان و انتقال زندانیان بومی این شهرستان، تعداد زندانیان زندان مشگین شهر کاهش یافته و خدمات ارائه شده مطلوبتر خواهد شد.

در ادامه این جلسه مدیرکل زندانهای استان اردبیل نیز طی سخنانی از راه اندازی دفاتر ستاد دیه در شهرستانهای استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به فعالیتهای مطلوب انجمن حمایت از زندانیان مشگین شهر، این شهرستان در سال گذشته رتبه اول کشور را در این خصوص کسب کرد.

علی جلیلی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندانهای این استان عنوان کرد: این کاهش چشمگیر در گرو اتخاذ و اجرای سیاست حبس زدایی قوه قضاییه امکان پذیر بوده است.

وی افزود: همچنین با اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان کشور و به ویژه این استان، شاهد افزایش خدمات عمومی و مشکلات خانواده مددجویان بوده ایم.

مدیرکل زندانهای استان کسب رتبه چهارم در شاخصهای مددکاری، فرهنگی، آموزشی و علوم قرآنی و کسب رتبه برتر در اجرای سیاستهای 10 گانه سازمان زندانهای کشور را از موفقیتهای اداره کل زندانهای استان اردبیل در سال گذشته برشمرد.

در پایان این جلسه اکبر تقی زاده به عنوان رئیس جدید انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مشگین شهر انتخاب و معرفی شد.