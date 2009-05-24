جایزه کلیسای جهانی کن به "در جستجوی اریک" لوچ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد "در جستجوی اریک" با بازی اریک کانتونا بازیکن افسانه‌ای فوتبال فرانسه و تیم منچستر یونایتد یکی از 20 فیلم حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن 2009 است که برای بردن جایزه معتبر نخل طلایی با هم رقابت می‌کنند.

فیلم لوچ پس از نمایش در کن امسال مورد توجه تماشاگران و منتقدان قرار گرفت و یکی از بخت‌های بردن جایزه اصلی معتبرترین رویداد سینمایی جهان است. هیئت داوران شش نفری کلیسای جهانی علاوه بر اهدای جایزه اصلی به "در جستجوی اریک"، از فیلم میشائیل هانکه اتریشی هم تقدیر کرد.

"نوار سفید" هانکه روایتی سیاه و سفید از زندگی ساکنان یک روستای پروتستان‌نشین در آلمان پیش از آغاز جنگ جهانی اول است. فیلمساز سرشناس اتریشی هم یکی دیگر از مدعیان کسب جایزه نخل طلا است که عصر روز یکشنبه به وقت محلی در شهر ساحلی کن به بهترین فیلم شصت و دومین دوره جشنواره کن اهدا می‌شود.