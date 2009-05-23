رای دادن به موسوی ادای دین به اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق عصر شنبه در سالن 12 هزار نفری استادیوم آزادی به انتقاد از شرایط کنونی کشور پرداخت و اظهار داشت : اگرچه امروز موانع متصلب‌ تر، ممیزی اندیشه‌ ها بیشتر و آزادی‌ ها محدود‌تر شده و فعالیت‌ های پیش از انتخابات و هنگام انتخابات برای جلوگیری از ورود اراده ملت در جریان است ولی مطمئن هستم که ملت ایران نیز به همین میزان بیدارتر و توانمندتر شده است.

وی دوم خرداد را یک راه و نه یک مقصد توصیف کرد و افزود: دوم خرداد ایمان به شایستگی و توانمندی ملت بزرگ ایران و پرهیز از سیاست ‌هایی است که کشورمان را در جهان منزوی تر و عقب‌ ماندگی ما را مزمن‌ تر کند. در واقع این روز نماد ایستادن در برابر توطئه و طمع بیگانگان است و از این منظر پیوندی عام و تمام با سوم خرداد دارد.

خاتمی با تاکید بر اینکه عدالت مورد نظر دوم خرداد توزیع فقر و صدقه نیست، ادامه داد: صدقه چیزی مطلوب است ولی این موضوع باید یک استثنا باشد؛ هر گاه صدقه قاعده شد و مردم رفع نیاز جامعه را از صدقه سر حاکمانی دیدند که امکانات خودشان را از همان مردم گرفته‌ اند بی‌ عدالتی حاکم شده است.

رئیس جمهور سابق ایران همچنین تاکید کرد: نگرش دوم خرداد بر مخالفت با بداخلاقی‌ هایی تاکید دارد که به نام اسلام و انقلاب صورت می‌ گیرد و رسالتش افشای این بد اخلاقی و تلاش برای محو کردن آن به خصوص در عرصه رسمی حاکمیت کشور است. نباید از یاد برد که در نگرش دوم خرداد به بهانه امنیت، آزادی ‌ها محدود نمی ‌شوند و اندیشه‌ ها محبوس نمی‌ گردند.

وی تصریح کرد: من مطمئن هستم که ملت ایران برای پاسداشت استقلال و آزادی و دست‌ یابی به پیشرفت و عدالت در 22 خرداد، دوم خردادی دیگر خواهد آفرید. دوم ‌خردادی که تداوم انقلاب بزرگ مشروطیت و انقلاب شکوهمند اسلامی است.

خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اهمیت تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات آتی کشور گفت: شکی نیست با حضور گسترده در انتخابات دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرده و از این طریق در تعیین سرنوشت خود نیز نقش خواهیم داشت .

رئیس بنیاد باران در ادامه اظهار داشت: فراموش نکنید که ما به سوی قله‌ ها در حرکت هستیم و در این راه گام ‌های بلندی برداشتیم ، اما راه همچنان باقی است و آن چه ممکن است گاهی ایجاد یاس کند این است که می‌گویند ملت مایوس می‌شوند اما مردم نشان داده‌اند که هیچگاه مایوس نخواهند شد.

وی با بیان اینکه دوم خرداد معجزه حضور مردم و پیروزی آن ها برغم همه موانع و سازوکارهای رفتاری آن دوران بوده، ادامه داد: اینک در آستانه 22 خرداد قرار داریم و باید این روز را به دوم خردادی مضاعف مبدل کنیم؛ ما اگر بیدار باشیم و حضور گسترده در انتخابات داشته باشیم اوضاع به نفع ماست و تاریخ به نفع ما به نتیجه می‌رسد.

خاتمی با اعلام مجدد حمایت خود از میرحسین موسوی افزود: اینک فرزند دیگری از آرمان‌ های ایران شما، کسی که به عظمت ایران می ‌اندیشد، قلبش برای سربلندی ایران زمین می ‌تپد، به حرمت و کرامت انسان ها نظر دارد و ارزش‌ های اصیل انقلاب و خواست ملت را پاس می‌ دارد ، یعنی مهندس میرحسین موسوی با عزم خدمت استوار به صحنه آمده است.

رئیس جمهور سابق ایران ادامه داد: فراموش نکنید که این قبیل فرصت‌ ها کم به دست می‌ آیند و نباید آنها را به آسانی از دست داد به هر حال بنده ضمن احترام به تمام نامزد ها اعلام می کنم که در روز 22 خرداد با حضور پای صندوق‌ های رای نام میرحسین موسوی را در برگ رای خود بنویسید.