تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سوم خردادماه ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با 29 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با 24 می سال 2009 میلادی.

- اولین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان(انتخابی المپیک 2010 نوجوانان در سنگاپور) امروز در تایلند پیگیری می شود.

- رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا امروز در چین تایپه پیگیری می شود که طی آن علی چالاک در وزن 60- کیلوگرم، محسن ذکریا در وزن 66- کیلوگرم وعلی معلومات در وزن 73- کیلوگرم در بخش آقایان و مریم خانی اسدآبادی در وزن 57 کیلوگرم در بخش بانوان به مصاف حریفان آسیایی خود می روند.

- دومین نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ساعت 10 امروز در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار می‏شود.

- تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در یک نوبت بعدازظهر(ساعت 17) در کمپ تیم های ملی پیگیری می شود.

- تیم ملی واترپلو کشورمان در سومین دیدار از مرحله مقدماتی هشتمین دوره لیگ جهانی واترپلو ساعت 8 امروز به مصاف نیوزلند می رود.

- تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در سومین سفر بین المللی خود به منظور کسب امتیاز در رنکینگ آسیا امشب عازم ژاپن می شود.

- تیم زیر 17 سال کشورمان ساعت 5 بامداد امروز از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) و با پروازی مستقیم تهران را به مقصد رم ایتالیا ترک می کند تا در تورنمنت "آلاتری" این کشور حضور یابد.

- هفته بیست و دوم و پایانی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* النصر - الوصل

* الشباب - الاهلی

* العین - الشعب

* الظفره - الشارجه

* الخلیج - الوحده

* عجمان - الجزیره

- پائولو مالدینی مدافع 40 ساله تیم فوتبال میلان امشب آخرین دیدار خود را با پیراهن میلان مقابل هواداران این تیم در ورزشگاه سن سیرو به انجام می رساند. میلان در این دیدار میزبان رم است.