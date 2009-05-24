22 خرداد اوج قدرت و توانمندی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن صفایی فراهانی شامگاه شنبه در همایش طرفداران موسوی به مناسبت دوم خرداد در سینما بهمن گرگان افزود: دوم خرداد روزی است که جلوی انحصار طلبی گرفته شد و مردم نگذاشتند انحصار طلبی در جامعه نهادینه شود.

وی اظهار داشت: دولت نهم با شعارهایی از جمله عدالت اجتماعی، مبارزه با مافیای نفت و تامین معیشت مردم روی کارآمد اما در تحقق این شعارها موفق نشد.

وی خاطرنشان کرد: در این چهار سال اخیر قرار بود وابستگی به نفت 10 درصد کم شود درحالی که عکس آن شد، درآمد نفتی در دولت هاشمی 126 میلیارد دلار، در دولت خاتمی 154 میلیارد دلار اما در دوران احمدی نژاد 304 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که می توانست به معنای واقعی در ایران یک حرکت اساسی و بنیادی به وجود بیاورد.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال بیان داشت: این امر می توانست ما را در ردیف اول کشورهای در حال توسعه قرار دهد اما الان در رده های آخر قرار داریم و چرا در کشور، به جای اینکه منابع ارزی صرف کارهای زیربنایی شود و شرایط بهینه ایجاد شود، شرایط مطلوبی ایجاد نشد.

وی یادآور شد: 11 میلیارد دلار در سال گذشته محصولات کشاورزی وارد شد، این در حالی است که به عنوان نمونه سالانه 5.7 میلیون تن چغندر در ایران کشت می شد و در سالهای 85 و 86 حدود سه میلیون تن شکر وارد کشور شد.

این حامی میرحسین موسوی بیان داشت: پول و درآمد نفتی به جای آنکه صرف سرمایه گذاری و توسعه بنیادی کشور شود، صرف واردات سیب و انگور از کشورهایی نظیر شیلی شده است.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال عنوان کرد: 300 میلیارد دلار پول صرف واردات سیب و پرتقال شده درحالی که باید این اعتبار صرف افزایش ثروت ملی می شد تا جوانان ایرانی بیکار نمانند.

صفایی فراهانی عنوان کرد: امروز با 300 میلیارد دلار ذخایر ارزی یک سنت اعتبار بانکهای اروپایی به ما نمی دهند و اکنون به کشوری منزوی تبدیل شده ایم.

وی افزود: آمارها بیانگر آن است که در دنیا 40 پله سقوط کرده ایم و در بین 180 کشور در رده 140 قرارد داریم و در صورت پیروزی احمدی نژاد میزان تورم در نیمه دوم سال جاری به 40 درصد می رسد و بودجه تصویب شده سال جاری حداقل 20 و حداکثر 45 میلیارد دلار کسری به همراه دارد.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال بیان داشت: قرار بود سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود در حالی که تا پایان دولت نهم میزان بیکاری به پنج میلیون نفر می رسد.