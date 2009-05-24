20 نقطه بحرانی در شبکه برق گنبدکاووس شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمحمد موسوی عصر شنبه در نشست با نماینده مجلس افزود: طرح اصلاح شبکه برق منطقه تهیه شد و وضعیت شبکه برق شهرستان بهبود یافته است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفه موجب می شود تا تابستان سال جاری با مشکلات کمتری در زمینه برق روبرو باشیم.

وی از برگزاری سمینار بهینه سازی مصرف برق در شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون سه مقاله از استان به این سمینار ارسال شد.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس نیز گفت: برای رفع مشکلات برق منطقه باید تلاش بیشتری شود تا مردم با خیال راحت به کار کشاورزی بپردازند.

عبدالله رستگار افزود: با توجه به کشاورزی بودن این منطقه باید تدابیری اتخاذ شود تا برای برق چاه های کشاورزی تخفیف اعمال شود.

وی بیان داشت: 40 میلیارد ریال برای رفع مشکلات برق شهرستان تخصیص یافت که باید برای جذب کامل آن برنامه ریزی شود.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.