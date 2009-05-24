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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۹

20 نقطه بحرانی در شبکه برق گنبدکاووس شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برق گنبد کاووس گفت: 20 نقطه بحرانی در شبکه برق این شهرستان شناسایی شد که مشکل 18 نقطه برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمحمد موسوی عصر شنبه در نشست با نماینده مجلس افزود: طرح اصلاح شبکه برق منطقه تهیه شد و وضعیت شبکه برق شهرستان بهبود یافته است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفه موجب می شود تا تابستان سال جاری با مشکلات کمتری در زمینه برق روبرو باشیم.

وی از برگزاری سمینار بهینه سازی مصرف برق در شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون سه مقاله از استان به این سمینار ارسال شد.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس نیز گفت: برای رفع مشکلات برق منطقه باید تلاش بیشتری شود تا مردم با خیال راحت به کار کشاورزی بپردازند.

عبدالله رستگار افزود: با توجه به کشاورزی بودن این منطقه باید تدابیری اتخاذ شود تا برای برق چاه های کشاورزی تخفیف اعمال شود.

وی بیان داشت: 40 میلیارد ریال برای رفع مشکلات برق شهرستان تخصیص یافت که باید برای جذب کامل آن برنامه ریزی شود.

شهرستان گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 884233

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