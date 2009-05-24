آبرسانی به 96 روستای گنبد 600 میلیارد ریال اعتبار کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی شامگاه شنبه در نشست بررسی طرحهای آبرسانی منطقه افزود: تاکنون فقط پنج درصد آبرسانی به این روستاها در قالب طرح فجر اجرا شد و برای ادامه این طرح به اعتبار نیاز است.

وی اظهار داشت: این درحالی است که سال جاری سه میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبرسانی شهرستان تخصیص یافت که پاسخگوی نیازها نیست.

وی خاطرنشان کرد: کمبود اعتبار درحالی است که روستاهای زیادی در شهرستان وجود دارد که با تانکر آبرسانی می شود و برای تامین آب آنها باید برنامه ریزی شود.

سوسرایی عنوان کرد: با توجه به در پیش بودن فصل گرما باید برای تامین آب آشامیدنی و جلوگیری از بحران کم آبی در منطقه نیازسنجی و تدبیر اساسی صورت گیرد.

فرماندار گنبدکاووس بیان داشت: گستردگی و پراکندگی روستاهای شهرستان توجه بیشتر برای رفع مشکلات مربوط به تامین آب منطقه را ضروری می سازد.

شهرستان گنبد 295 هزار نفر جمعیت دارد.