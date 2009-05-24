طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها برای سه هزار دانش آموز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیمان بوستانی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین مرحله طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه های استان بوشهر افزود: در پنجمین مرحله از این طرح، مدارس حاشیه راه ها چهار منطقه سعدآباد ، دلوار، اهرم و دیر تحت پوشش طرح ایمن سازی فیزیکی و فرهنگی قرار داشتند.

وی اظهار داشت: در طرح یاد شده دانش آموزان توسط مربیان آموزش دیده و افسران پلیس راه با قوانین و مقررات ترافیکی آشنا شدند .

بوستانی عنوان کرد: برای ایمن سازی فیزیکی و فرهنگی مدارس مذکور اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال اعتبار جهت خرید اقلام کمک آموزشی شامل کیف، بازی های رایانه ای و جزوه های آموزشی هزینه شده است .

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهرگفت: با انجام پنجمین مرحله طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه های استان تاکنون شش هزار دانش آموز در قالب 86 مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده نیز تمامی مدارس حاشیه راه ها تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، گفت: ایمن سازی فیزیکی مدارس شامل نصب چراغ راهنما و خط کشی و ایجاد گذرگاه ویژه عبور دانش آموزان در اطراف مدارس و اقدامات فرهنگی نیز شامل آشنایی دانش آموزان با مفاهیم ایمنی، آموزش عبور ازعرض جاده و برگزاری مسابقات ترافیکی است.

در پایان این مراسم از 400 دانش آموز برتر در پنجمین مرحله طرح ایمن سازی مدارس استان بوشهر با اهدا جوایزی تقدیر و تشکر شد.