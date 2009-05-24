اجماع در شرایط فعلی به نفع اصلاح طلبان نیست/ مناظره کروبی و موسوی جای نگرانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدعلی نجفی شامگاه شنبه در جمع دانشجویان و جوانان ستاد مهدی کروبی در زنجان،

تاکید کرد: دلیل قطعی وجود ندارد که در صورت کناره گیری یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب به نفع دیگری آرا آن کاندیدا به نفع کاندیدای دیگر گرایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری در صحنه انتخابات تضمین کننده پیروزی اصلاح طلبان است، ادامه داد: عدم تحقق مشارکت حداکثری و مشارکت کمتر از 28 میلیون موجب پیروزی احمدی نژاد خواهد شد.

نجفی با تاکید بر اینکه ما نگران حضور مردم هستیم، افزود: اگر مشارکت کمتر از 28 میلیون نفر باشد نگرانی ما بیشتر خواهد شد و برخی اتفاقات که در صحنه انتخابات ترس از تحقق آن است صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی انصراف هیچ یک از دو کاندیدای اصلاح طلب به صلاح نیست و به نظر می رسد که در مرحله اول انتخابات موجی ایجاد می شود که یکی از این افراد به صورت قاطع پیروز انتخابات می شود و یا یکی از آنها به مرحله دوم انتخابات راه پیدا می کند.

مشاور مهدی کروبی در ادامه با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در خصوص عدم برگزاری مناظره بین مشاوران کاندیداها گفت: در صورت اجرای مناظره بین کروبی و میرحسین موسوی نیز هر دو کاندیدا در یک جبهه مشترک یک بخش از عملکرد دولت نهم را به نقد خواهند کشید و هیچ نگرانی در خصوص برگزاری مناظره بین این دو کاندیدا وجود ندارد.

نجفی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالای کشور در بخشهای مختلف گفت: دولت نهم در شاخصه های مختلف توسعه عملکرد منفی داشته و کشور را به عقب برگردانده است و ما در زمان حاضر در وضعیت اضطرار و منفی هستیم و عملکرد دولت نهم در این زمینه منفی بوده است.

نجفی افزود: در دولت نهم با سیر ترقی معکوس روبرو بودیم.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات مجلس اصولگرا که همسو با دولت نهم است، اعلام کرده این دولت در برنامه بودجه سال 87 بیش از دو هزار مورد تخلف داشته است.

نجفی افزود: همچنین در برنامه بودجه سال 86 از 310 مورد تبصره بودجه 157 مورد تخلف صورت گرفته است یعنی 53 درصد از عملکر دولت در قالب بودجه خلاف قانون بوده است.

وزیر سابق وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: دولت نهم با علمکرد منفی خود کشور را به سوی ترقی منفی سوق داده است.

نجفی، تدوام وضعیت موجود را نگران کننده و بحران آلود دانست و گفت: وضعیت کنونی در صورت تدوام موجب بحران زایی در جامعه خواهد شد و لزوم تغییر وضعیت موجود و تحقق دولت کارآمد، بیش از هر زمان احساس می شود.

وی لزوم تغیر در مدیریت کشور را تنها راه برون رفت از وضعیت موجود دانست و تاکید کرد: در زمان حاضر دولت نهم در همه بخشها قانون گریزی داشت و باید سعی کنیم با تغیر وضع موجود نسبت به روی کار آمدن دولتی کارآمد و و مفید به اجرای قانون اقدام کنیم.

نجفی تنها بیان مشکلات را برای خروج از بحران موجود در کشور کافی ندانست و تاکید کرد: باید تلاش شود با ارائه برنامه تدوین شده در خصوص خروج از بحران اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به خصوصیات مهدی کروبی گفت: کروبی هر زمان کشور را در شرایط حساس دیده و منافع ملی را در خطر دیده است به میدان آمده و نقش موثر در تغییر وضعیت به نفع نظام و ملت ایفا کرده است.

نجفی، ارائه برنامه مدون و کارشناسی شده را از مهمترین طرحهای انتخاباتی مهدی کروبی دانست و گفت: تدوین برنامه 10 ماده ای از مهمترین کارهای صورت گرفته در برنامه های مهدی کروبی برای برون رفت کشور از وضعیت موجود است.

وی واگذاری سهام شرکتهای فرادستی نفتی به مردم، احیای نظام مدیریتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حل مشکل تورم علیه ایران، حل مشکلات معیشتی مردم، حل مشکلات فعالان بخش خصوصی، حل مشکلات تحصیلی و صنفی دانشجویان، تاکید بر مسئله حقوق شهروندی، کنترل بودجه دولتی و جلوگیری از افزیش بی رویه تورم، بیمه تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از غلبه سیاست بر ورزش را از مهمترین موارد 10 گانه در برنامه مهدی کروبی عنوان کرد.

مشاور مهدی کروبی، با اشاره به صدور چهار قطعنامه علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران طی چهارسال گذشته، یادآور شد: در طی 26 سال تحریم غرب علیه ایران و طی هشت سال روندی که در سیاست خارجی کشور وجود داشت، نگذاشتیم پرونده ایران در هیچ مرحله ای به شورای امنیت ارجاع داده شود ولی در طی چهار سال فعالیت دولت نهم، چهار بار علیه ایران پرونده صادر شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب ورزش در طی چهار سال گشته گفت: سیاستگذاری در ورزش در دولت نهم مطلوب نبوده و اکثر ناکامی های ورزشی در طی چهار سال اخیر به دلیل غلبه سیاست بر ورزش است و در دولت نهم حتی شخص رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در انتخاب سرمربی تیم ملی و حتی ترکیب تیم ملی دخالت می کردند.

به گفته نجفی، هیچ یک از مدیران کنونی ورزشی کشور هیچ تحصیلات و یا سابقه ورزشی نداشته و حتی شخص آقای علی آبادی به عنوان یک مهندس عمران بوده است.

مشاور مهدی کروبی در ادامه با اشاره به برنامه سیاست خارجی مهدی کروبی افزود: در سیاست خارجی چندین راهبرد در مناطق مختلف جهان داریم و این روند در خصوص آمریکا دارای سه بخش مهم است.