به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تازه‌ترین ساخته زیرزمینی قبادی که به همراه 19 فیلم دیگر در بخش رقابتی نوعی نگاه کن 2009 حضور داشت، این جایزه ویژه را به همراه فیلم سینمایی "پدر بچه‌های من" ساخته میا هنسن لاو از فرانسه از هیئت داوران این بخش به ریاست پائولو سورنتینو فیلمساز ایتالیایی گرفت.

حامد بهداد و بهمن قبادی پیش از نمایش "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" در جشنواره کن

اما سینمای یونان در موفقیتی نادر در جشنواره کن توانست با فیلم سینمایی Dogtooth به کارگردانی یورگوس لانتیموس جایزه برتر بخش نوعی نگاه را به خود اختصاص دهد. این بخش دیروز به پایان رسید. فیلم لانتیموس درباره سه کودک است که والدین‌شان آنها را از دنیای بیرون جدا نگه داشته‌اند. Dogtooth با واکنش مثبت منتقدان نیز مواجه شد.

فیلم سینمایی "پلیس، صفت" ساخته کورنلیو پورمبویو فیلمساز سرشناس رومانیایی نیز جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه را برد و آن را به جایزه فیپرشی خود افزود که روز شنبه آن را از بخش جنبی شصت و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کن گرفته بود. کریستین مونگیو دیگر فیلمساز رومانیایی هم در این بخش فیلم داشت.

ژولی گایه بازیگر فرانسوی، پیرس هندلینگ رئیس جشنواره فیلم تورنتو، اوما دا کانا روزنامه‌نگار هندی و ماریت کاپلا روزنامه‌نگار سوئدی دیگر اعضای هیئت داوران بخش نوعی نگاه جشنواره کن امسال بودند که 20 فیلم از 24 فیلمساز از 20 کشور متفاوت در آن رقابت کردند.

شصت و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کن 24 مه (امروز یکشنبه سوم خرداد) با نمایش فیلم سینمایی "کوکو شانل و ایگور استراوینسکی" ساخته یان کونن و اعطای جایزه نخل طلا به فیلم برتر به پایان می‌رسد.