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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۴۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاریهای خارجی به این شرح است.

- بشار اسد: اسرائیل به عنوان کشوری که بر  اساس اشغال و غیر قانونی بنا شده مانع اصلی صلح در منطقه بشمار می رود.

-سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو از راههای سیاسی و دیپلماتیک به حل وفصل مساله هسته ای ایران دست خواهد یافت.

- مسدود شدن سایت اینترنتی FaceBook واکنش مقام های این شرکت آمریکایی را در پی داشت.

-امارات متحده عربی 60 فروند جنگنده رافائل از فرانسه خریداری می کند.

- مجله اشپیگل در آستانه انتخابات لبنان مدعی شد: منابع خبری از اجرای ترور رفیق حریری از سوی حزب الله خبر می دهند.

- جاسوس دستگیر شده اسرائیلی در لبنان بر طرح خود برای ترور سید حسن نصرالله رهبر مقاومت لبنان اعتراف کرد.

- کنفرانس حمایت از فلسطین در استانبول پایان یافت.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه ای. بی. سی. گوانتانامو را بزرگترین مشکل آمریکا توصیف کرد

- برخی سایتهای خبری مدعی شدند : ایران به پاکستان برق مجانی می دهد.

- سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر تعهد این کشور برای ادامه تماس با حماس تاکید کرد.

- امارات متحده عربی دیروز شنبه خواستار مذاکره با ایران در خصوص جزایر سه گانه خلیج فارس شد.

کد مطلب 884249

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