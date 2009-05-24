عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- بشار اسد: اسرائیل به عنوان کشوری که بر اساس اشغال و غیر قانونی بنا شده مانع اصلی صلح در منطقه بشمار می رود.
-سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو از راههای سیاسی و دیپلماتیک به حل وفصل مساله هسته ای ایران دست خواهد یافت.
- مسدود شدن سایت اینترنتی FaceBook واکنش مقام های این شرکت آمریکایی را در پی داشت.
-امارات متحده عربی 60 فروند جنگنده رافائل از فرانسه خریداری می کند.
- مجله اشپیگل در آستانه انتخابات لبنان مدعی شد: منابع خبری از اجرای ترور رفیق حریری از سوی حزب الله خبر می دهند.
- جاسوس دستگیر شده اسرائیلی در لبنان بر طرح خود برای ترور سید حسن نصرالله رهبر مقاومت لبنان اعتراف کرد.
- کنفرانس حمایت از فلسطین در استانبول پایان یافت.
- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه ای. بی. سی. گوانتانامو را بزرگترین مشکل آمریکا توصیف کرد
- برخی سایتهای خبری مدعی شدند : ایران به پاکستان برق مجانی می دهد.
- سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر تعهد این کشور برای ادامه تماس با حماس تاکید کرد.
- امارات متحده عربی دیروز شنبه خواستار مذاکره با ایران در خصوص جزایر سه گانه خلیج فارس شد.
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