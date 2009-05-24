تمام تجربه ام را برای موفقیت سپاهان می گذارم/ حالا یک سپاهانی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی پس از عقد قرارداد با باشگاه سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: سپاهان تیم بزرگی است که از پتانسیل بالایی برخوردار است و همیشه شخصیت قهرمانی و شایستگی کسب رتبه های بالای جدول را داشته است.

وی ادامه داد: من از حالا یک سپاهانی هستم و همچون گذشته که ارادت خاصی به مردم خونگرم اصفهان داشتم، از امروز تمام انرژی، توان و تجربه خود را برای موفقیت تیم در رقابت های داخلی و خارجی به همراه این تیم، به کار می بندم.

سرمربی جدید تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: سپاهان در این چند سال با نتایج بسیار خوبی که در مسابقات داخلی کسب کرده است، فوتبال ایران را از حالت دو قطبی خارج کرد، ضمن اینکه نتایج بسیار خوب این تیم در لیگ قهرمانان آسیا، فوتبال قاره کهن را تحت الشعاع قرار داده است.

عکس اختصاصی مهر از امضا قرارداد امیر قلعه نویی با باشگاه سپاهان

وی اضافه کرد: با توجه به حضور مدیر موفقی همچون ساکت در راس هرم هدایت این تیم، هیئت مدیره توانا، بازیکنان خوب و هواداران متعصب، به پیشنهاد این تیم پاسخ مثبت دادم و با توجه به این شرایط، زمینه لازم برای موفقیت در مسابقات پیش رو را در این باشگاه حرفه ای وجود دارد.

قلعه نویی همچنین تاکید کرد: امیدوارم همه دست به دست هم داده و بتوانیم در فصل آینده لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا مقام های شایسته و در حد شان باشگاه سپاهان بدست آوریم و در نهایت دل هواداران این تیم و مردم شهر اصفهان را شاد کنیم.