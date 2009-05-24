دستور وزیر ارشاد برای تامین مالی جشنواره "ربع قرن دفاع مقدس"

حسین نصرالله زنجانی دبیر اجرایی جشنواره ربع قرن دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامه وزیر ارشاد به معاون فرهنگی این وزارتخانه، از حل مشکل مالی جشنواره و برگزاری آن در هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی به دلایل تاخیر در برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل تعویق جشنواره، عدم حمایت مالی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از جشنواره بر اساس متن تفاهمنامه میان این معاونت و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بود که خوشبختانه اخیراً وزیر ارشاد طی نامه‌ای به معاون فرهنگی‌ خود اعلام کرده که باید این معاونت سهم خودش را در جشنواره ادا کند.

معاون بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در ادامه افزود: ما هم منتظریم ببینیم معاون وزیر این نامه را ترتیب اثر بدهد و تفاهمنامه را عملاً اجرا کند چرا که مشکل در حال حاضر تنها عدم اجرای این تفاهمنامه است.

نصرالله زنجانی با اشاره به دیگر دلایل تاخیر در برگزاری جشنواره "ربع قرن دفاع مقدس" اضافه کرد: البته ناگفته نماند با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اینکه برگزاری جشنواره در چنین ایامی تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت ابتدا تصمیم گرفتیم که آن را به بعد از انتخابات یعنی 23 یا 24 خرداد موکول کنیم اما با توجه به اینکه هنوز تفاهمنامه حالت اجرایی به خود نگرفته است تصمیم بر این شد که جشنواره باز هم به تعویق بیفتد.

مدیر بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: در واقع ما از مسئولان بخشهای شش‌گانه جشنواره خواستیم که در این فاصله ضمن کند کردن روند داوریها، مقالات و مطالبی تحلیلی و تشریحی درباره وضعیت ادبیات دفاع مقدس در هر کدام از بخشهای شش‌گانه جشنواره تهیه و به ما ارائه کنند.

وی اضافه کرد: اولین رقمی که در تفاهمنامه میان بنیاد و وزارت ارشاد برای برگزاری جشنواره قید شده بود، 600 میلیون تومان بود که با توجه به سهم 50 درصدی هر کدام از دو طرف ما و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هر کدام باید 300 میلیون تومان از این بودجه را تامین می‌کردیم که بعداً با مذاکراتی که با دوستان وزارت ارشاد داشتیم درخواستهایی از جانب آنها برای گسترده‌تر شدن جشنواره مطرح شد.

زنجانی گفت: آنها گفتند که به بحث تولید و ترجمه آثار فاخر ربع قرن دفاع مقدس و ایجاد کتابخانه الکترونیک آن بیشتر توجه شود که مواردی از این دست مبلغ بیشتری طلب می‌کرد که این رقم جدید هم به یک میلیارد تومان رسید و بر این اساس سهم هر کدام از دو طرف (بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد) 500 میلیون تومان شد که ما سهم خودمان را از منابع مختلف تامین کرده‌ایم و منتظر تامین بقیه بودجه توسط ارشاد هستیم.

این مقام مسئول در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس درباره شیوه صرف این به مبلغ تاکید کرد: بیشترین بخش این بودجه به جوایز اختصاص می‌یابد. به هر حال هم ما و هم دوستان وزارت ارشاد معتقدیم که جوایز جشنواره "ربع قرن دفاع مقدس " باید متفاوت با جوایز دیگر از جمله کتاب سال باشد.

وی در عین حال به روند برگزاری جشنواره تا این لحظه پرداخت و گفت: دو روز پیش (پنجشنبه 30 اردیبهشت) کار داوری یکی از گروهها به پایان رسید و امروز شنبه (2 خرداد) نیز مرحله سوم و نهایی داوری در یکی دیگر از گروهها به پایان می‌رسد و با توجه به این روند امیدواریم کار داوری آثار جشنواره در همه گروه‌های شش‌گانه آن تا آخر هفته به پایان برسد.

زنجانی اضافه کرد: این جشنواره در 6 بخش شامل ادبیات، تاریخ و ادبیات مستند، پژوهش، هنر، ترجمه و جنبی و نیز 33 گروه برگزار می‌شود که در این کار از توان 150 داور استفاده کرده‌ایم.

معاون بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: اتفاقی که رای اولین بار در این جشنواره رخ داد، تهیه بانک اطلاعات آثار دفاع مقدس بود؛ ما تا کنون توانسته‌ایم بیش از 90 درصد از کتابهای دفاع مقدس منتشر شده در 25 سال گذشته را که حدود 5700 اثر را شامل می‌شوند، جمع آوری و از این طریق یک بانک اطلاعات جامع در این زمینه ایجاد کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جشنواره "ربع قرن دفاع مقدس" 31 شهریور ماه امسال و همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شود.