هیچ بازیکنی حق ترک خودسرانه اردو را ندارد / به آرامش تیم ملی کمک کنید

مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کناره گیری برخی بازیکنان از اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان و سوء استفاده هایی که برخی اهالی فوتبال از این ماجرا می کنند گفت: آنچه مسلم است هیچ بازیکنی خودسرانه و با تصمیم شخصی اش اردوی تیم ملی را ترک نمی کند و قطعا با نظر موافق کادر فنی و سرپرست تیم است.

وی در ادامه با بیان اینکه ممکن است برخی بازیکنان به خاطر فشردگی مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا از نظر بدنی در شرایط مطلوبی نباشند و احتمال مصدومیت داشته باشند، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی برخی بازیکنان با مشورت کادر فنی و پزشکی تیم ملی صلاح دانسته اند برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند بعدی در اردو نباشند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: قطعا در صورتیکه بازیکنی بدون هماهنگی با کادر فنی و خودسرانه اردوی تیم ملی را ترک کند، فدراسیون فوتبال مثل گذشته با قاطعیت با وی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد فضای آرام تیم ملی بهم بخورد.

مهدی تاج با بیان اینکه متاسفانه برخی اهالی فوتبال از این اتفاق بد برداشت برکرده اند و به دنبال برهم زدن آرامش تیم ملی هستند تصریح کرد: خوشبختانه اکثر اهالی فوتبال و رسانه های گروهی اهمیت و حساسیت دیدارهای پیش روی تیم ملی را درک کرده اند و در جهت حفظ و برقراری آرامش این تیم گام برمی دارند اما هستند تعداد معدوی که تنها به فکر حاشیه سازی هستند و از این اتفاقات برای رسیدن به منافع شخصی برداشت می کنند. من از همه اهالی فوتبال می خواهم به حفظ آرامش تیم ملی کمک کنند.

مدیرکمیته تیم های ملی در پایان گفت: تمام تلاش فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی این است که با فراهم کردن بهترین شرایط برای تیم ملی، بهترین ملی پوشان را برای سه دیدار حساس و سرنوشت ساز پیش روی تیم ملی انتخاب کنیم و در این راه با هرگونه حاشیه سازی و غرض ورزی شخصی برخورد جدی خواهیم کرد.