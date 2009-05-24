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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۱۸

طلایی در گفتگو با مهر:

هدف ایران باید موفقیت در المپیک لندن باشد / جامعه کشتی حمایت کند

هدف ایران باید موفقیت در المپیک لندن باشد / جامعه کشتی حمایت کند

مربی پیشین تیم ملی کشتی کشورمان گفت: موفقیت در رقابتهای قهرمانی آسیا می تواند نقطه عطفی برای موفقیت های بیشتر در رقابتهای آینده و خصوصا المپیک لندن باشد.

محمد طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما نه باید از موفقیت در رقابتهای قهرمانی آسیا  مغرور شویم و نه این پیروزی را کمرنگ کنیم زیرا هدف ما باید در نهایت موفقیت در المپیک لندن  باشد.

دارنده مدال طلای جهان گفت: مسائل روحی روانی نقش انکار پذیری در موفقیت ملی پوشان در تایلند داشت و مسلما با توجه به درایت کادر فنی و برنامه ریزی های صورت گرفته پیروزی در میادین بزرگتر دور از دسترس نیست و وظیفه جامعه کشتی نیز ایجاد موج مثبت و حمایت از کادر فنی است.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: همکاری خود را بتازگی  با هیئت کشتی اصفهان آغاز کرده ام و در ابتدا کارهای ابتدایی و پایه را شروع  کرده ایم و هرماه کلاسهای آموزشی را برای مربیان برگزار می کنیم و امیدوارم در آینده کشتی اصفهان به دوران اوج بازگردد.

وی تاکید کرد: هفته ای یکبار نیز به آموزش کشتی در رده های سنی مختلف در هیئت کشتی وزارت نفت مشغولم.
کد مطلب 884256

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