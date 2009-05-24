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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۴۹

جودوی قهرمانی آسیا - چین تایپه

حذف معلومات و خسروی نژاد از دور مسابقات / چالاک با پیروزی آغاز کرد

حذف معلومات و خسروی نژاد از دور مسابقات / چالاک با پیروزی آغاز کرد

دومین روز از رقابتهای جودو قهرمانی آسیا با برتری جودوکار وزن 60- کیلوگرم و حذف دو نماینده دیگر ایران در چین تایپه پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در سالن "آره نا تایپه" در تایوان جریان دارد صبح یکشنبه در وزن 60- کیلوگرم علی چالاک مقابل "علی خسروف" از یمن به برتری دست یافت. وی در مبارزه دوم خود باید با "عیسی مرجاشی" از عربستان پیکار کند.

در وزن 73- کیلوگرم علی معلومات قهرمان دوره قبل و یکی از پرامید ترین نفرات تیم ایران در اولین مبارزه خود به "ری جی گاوا" از چین باخت و حذف شد. معلومات در کانو کاپ به این چینی باخته بود ولی در رقابتهای بین المللی هامبورگ وی را شکست داده بود.

همچنین در وزن آزاد سعید خسروی نژاد در اولین دیدار به "تولدن بایف" از ازبکستان باخت و او نیز با جدول مسابقات خداحافظی کرد.

ازبک ها در وزن آزاد طی سالیان قبل با حضور "عبدالله تنگریف" مدالهای طلا و نقره متعددی کسب کرده اند و تولدن بایف چهره جدید ازبک ها در این وزن می باشد.

در این مسابقات ذکریا به دیدار "تاتسوکی" از ژاپن در وزن 66- کیلوگرم و اکرم خانی اسد آبادی در وزن 57 کیلوگرم به دیدار"توکاشیا" از ژاپن خواهد رفت. این رقابتها امروز خاتمه می یابد.

کد مطلب 884257

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