صعودبه جام جهانی والیبال با سرمربی ایرانی/ در انتظار چهارمین حضور

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال ایران تا به امروز سه دوره حضور در مسابقات جهانی را تجربه کرده است و امروز چشم هزاران والیبال دوست ایرانی برای رسیدن به چهارمین سهمیه جهانی و دومین حضور پیاپی در این تورنمنت معتبر که این بار در ایتالیا برگزار میشود لحظه شماری میکند.
سال 1970 تیم ملی والیبال ایران برای نخستینبار در رقابتهای جهانی حضور پیدا کرد. "میلوسلاو ایم" سرمربی وقت ملیپوشان کشورمان بود که البته در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی و در دیدار با تیمهای بلغارستان (میزبان)، بلژیک، یوگسلاوی، ایتالیا و اسرائیل نتوانست تیمش را به سوی پیروزی سوق دهد. در این رقابتها ایران در میان 24 تیم شرکتکننده در رده 21 ایستاد.
اما "ماتسو موتو" همراه با دستیار ایرانیاش امیر حیدری نیز موفق شدند تیم ملی والیبال ایران را در مسابقات انتخابی 1997 تهران جهانی کنند تا ملیپوشان ایران بتوانند در پیکارهای 98 ژاپن شرکت داشته باشند. آرژانتین، کوبا و لهستان حریفان ایران در مرحله مقدماتی این دوره از رقابتهای جهانی بودند که در شهر ساپورو برگزار شد. در مسابقات جهانی ژاپن تیم ملی والیبال ایران مقام مشترک هفدهمی را به دست آورد.
دوره پیشین مسابقات والیبال مردان جهان نیز با حضور تیم ملی والیبال ایران و در ژاپن برگزار شد. "پارک کی وون" مربی کرهای بود که توانست در مسابقات انتخابی تهران و در پایان مصاف با نمایندگان استرالیا، قطر و ازبکستان جواز صعود به جام جهانی 2006 ژاپن را برای والیبال ایران بگیرد. البته هدایت تیم ملی والیبال ایران برای اعزام به تورنمنت جهانی ژاپن به "میلورادکیاچ" سپرده شد.
و امروز والیبال ایران که با وجود قهرمانی در نخستین دوره مسابقات AVC آسیا (تایلند) ناکامی در صعود به المپیک 2008 پکن را هنوز به فراموشی نسپرده است در آستانه دیدارهای انتخابی دیگر برای شرکت در پیکارهای آتی جهانی است و این در حالی است که برخلاف سه دورهای که ایران به جام جهانی راه یافت این بار یک ایرانی در راس تیم ملی انجام وظیفه میکند.
حسین معدنی که در اولین تجربه سرمربیگری خود مدال طلای تورنمنت تایلند را نصیب ایران کرد از عصر دوشنبه آزمون سخت و حساس دیگری را پیش رو دارد که لازمه موفقیت نهایی در آن صعود از این مرحله و در نهایت دسترسی به یکی از چهار سهمیه آسیا برای حضور در پیکارهای جهانی 2010 ایتالیا است.
عمان، هند و پاکستان تیمهایی هستند که همراه با تیم ملی والیبال ایران برای صعود از گروه D مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی (2 تیم) و راهیابی به آخرین مرحله دیدارهای گزینشی با یکدیگر رقابت خواهند داشت.
تیم ملی والیبال ایران که به دلیل کسب عنوان پنجمی آسیا در مسابقات قهرمانی 2007 اندونزی بدون حضور در مرحله نخست رقابتهای گزینشی در گروه D مرحله دوم این مسابقات قرار گرفت با سعید معروف، علیرضا بهبودی، محمد محمدکاظم، احمد بابایی، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار، آرش کشاورزی، رحمان داودی، محمد موسوی عراقی، جواد محمدی نژاد، فرهاد ظریف و کاپیتان علیرضا نادی در این مسابقات شرکت میکند و در اولین دیدار به مصاف عمان میرود. پاکستان و هند حریفان بعدی ایران در مرحله دوم مسابقات زیرمجموع جام جهانی هستند که 4 تا 6 خردادماه برگزار خواهد شد.
بهروز عطایی و محمود افشاردوست (مربیان)، بهمن تاروردیزاده (بدنساز)، حسینعلی مهرانپور (مدیر فنی)، امیر خوشخبر (سرپرست) و علی فرهادی (پزشک) حسین معدنی را برای هدایت بازیکنان در مصاف با این تیمها یاری میکنند.
برنامه کامل دیدارهای گروه D به این شرح است:
دوشنبه - 4 خردادماه
* پاکستان - هند
* ایران - عمان
سه شنبه - 5 خردادماه
* ایران - پاکستان
* هند - عمان
چهارشنبه - 6 خردادماه
* ایران - هند
* پاکستان - عمان
در پایان دیدارهای این گروه، تیمهای اول و دوم ضمن صعود به مرحله سوم و نهایی مسابقات انتخابی به ترتیب در گروههای H و G قرار میگیرند.
تاکنون حضور تیمهای استرالیا و چین در گروه G و تیمهای ژاپن و کره جنوبی در گروه H قطعی شده است.
چهار تیم برتر مرحله سوم مقدماتی به عنوان نمایندگان آسیا جواز شرکت در بازیهای جهانی 2010 ایتالیا را به دست میآورند.
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