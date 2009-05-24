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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۴۴

720 هزار ایرانی مبتلا به روان پریشی خطرناک هستند

720 هزار ایرانی مبتلا به روان پریشی خطرناک هستند

دبیر انجمن روان پزشکان ایران از ابتلای یک درصد جمعیت هر جامعه به بیماری شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی خبر داد و گفت: حمله و آسیب رساندن به نزدیکان از جمله تبعات عدم کنترل و درمان شیزوفرنی است.

دکتر پرویز مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیمار شیزوفرنی دچار هذیان گویی، توهم و بدبینی می شود.

شیزوفرنی یک بیماری شناخته شده و مهم روان پزشکی است که در ابتدا به ایجاد اختلال در ادراک فرد و سپس تغییر درک و تعابیر وی از واقعیات منجر می شود و در نهایت، عدم کارکردهای اجتماعی، خانوادگی و شغلی را در پی خواهد داشت.

مظاهری به تبعات بدبینی، بزرگ منشی و شنیدن صداها و دیدن تصاویر غیرواقعی در بیماران شیزوفرنی اشاره کرد و افزود: باورهای غلط این بیماران با منطق اصلاح نمی شود ولی خودشان به آنها ایمان دارند.

تحقیقات نشان می دهد که بیکاری، فقر، خودکشی، امید کم به زندگی و مشکلاتی از این دست بیش از هر نوع دیگر بیماریهای روحی، در مبتلایان به شیزوفرنی دیده می شود.

دبیر انجمن روان پزشکان ایران با اشاره به شیوه بالای این بیماری در رده سنی 16 تا 25 سال که بیشتر در افراد مذکر دیده می شود گفت: در صورت تشخیص به موقع، این بیماری قابل کنترل و درمان است.

شخصی که به شیزوفرنی دچار است، معمولاً دچار اختلال در کارکرد دستگاه عصبی است و توهمات و تصورات غیرواقعی از اطراف خود پیدا می کند.

مظاهری در عین حال به تبعات منفی عدم تشخیص و درمان شیزوفرنی اشاره کرد و افزود: شدیدترین حالت این بیماری زمانی به وقوع می پیوندد که فرد به دیگران حمله می کند و صدمات جدی به اطرافیان و خود می رساند.

دبیر انجمن روان پزشکان ایران با عنوان این مطلب که هنوز علت دقیق ابتلا به این بیماری مشخص نشده است گفت: زمینه های ژنتیکی می تواند یکی از علل ابتلا به شیزوفرنی باشد.

کد مطلب 884266

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