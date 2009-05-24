دکتر کامران باقری لنکرانی در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: در علوم پزشکی در رشته های محدودی بومی گزینی بالای 60 درصد انجام می گیرد و آن رشته ها نیز مانند پرستاری،‌ مامایی، کارشناسی های مختلف بهداشتی و کاردانی ها رشته هایی هستند که در همه استانها وجود دارند.

وی اضافه کرد: در سایر رشته ها بخشی از گزینش منطقه ای و بخش دیگری از گزینش ملی انجام می شود که در دانشگاههای بزرگ این گزینش بیشتر به صورت ملی خواهد بود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: پذیرش در رشته های علوم پزشکی با توجه به تغییرات امسال تفاوتی با سالهای گذشته نخواهد داشت.

وی در مورد ظرفیت رشته های دکتری حرفه ای به مهر گفت: ظرفیت تک تک دانشگاهها در رشته های دکتری حرفه ای تغییراتی کمتر از پنج درصد خواهد داشت.

باقری لنکرانی خاطرنشان کرد: البته به دلیل راه اندازی رشته های مقطع دکتری حرفه ای در چند دانشکده جدید این ظرفیت یک مقدار در آن دانشکده ها تغییر می کند. دانشکده های شاهرود، ‌سبزوار، ‌بجنورد و جیرفت به تازگی اجازه جذب دانشجو در این مطقع را دریافت کرده اند.

وی اظهار داشت: در مجموع ظرفیت کلی در رشته های علوم پزشکی نسبت به گذشته افزایش بیشتری می یابد.

وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش مهر در خصوص مصادیق احضار به کمیته انضباطی برای دانشجویانی که فعالیت انتخاباتی می کنند، ‌گفت: فعالیت انتخاباتی خیلی خوب است و موجب می شود شور و نشاط انتخاباتی بوجود بیاید و مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود و ما نیز آن را تشویق می کنیم اما آن چیزی که باعث نگرانی می شود این است که با توجه به ایام امتحانات به درس دانشجویان لطمه نخورد.