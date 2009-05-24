اوساسونا با پیروزی برابر بارسلونا امیدوار شد/ امیدوار به شکست رئال

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب تیم فوتبال اوساسونا در حالی به دیدار بارسلونا رفت که خطر سقوط به دسته دوم لیگ اسپانیا را بشدت احساس می کرد. در این بازی که به میزبانی تیم بارسلونا و در ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد، تیم میهمان با تک گل دقیقه 26 والتر پاندیانی از سد قهرمان زودهنگام لالیگا گذشت و با 40 امتیاز در رده هجدهم جدول رده بندی لالیگا ایستاد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم بارسلونا در ترکیب اصلی خود از بازیکنان ذخیره و نفراتی که در فصل جاری کمتر فرصت بازی پیدا کرده بودند، استفاده می کرد و حتی از دقیقه 81 به دنبال اخراج مانیزا با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

اوساسونا که می توانست با این پیروزی بزرگ از قعر جدول رده بندی لالیگا فاصله بگیرد با پیروزی تیمهای اسپورتینگ گیخون و ختافه و تساوی تیم رئال بتیس به دیدار هفته پایانی مقابل رئال مادرید چشم دارد تا شاید با برتری خانگی مقابل این تیم در لالیگا ماندگار شود.

اوساسونا در مصاف با بارسلونا از وجود جواد نکونام و مسعود شجاعی در ترکیب اصلی خود بهره می برد. نکونام تا پایان بازی در زمین حضور داشت اما شجاعی در دقیقه 65 جای خود را به هیدالگو داد.

جوادنکونام در مصاف با الکساندر هلب، هافبک تیم بارسلونا

در دیگر دیدارهای هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب تیم اتلتیکو مادرید در خانه اتلتیک بیلبائو به برتری 4 بریک رسید تا برای حضور در فصل آتی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا امیدوارتر شود. این پیروزی با درخشش دیه گو فورلان رقم خورد که موفق شد سه بار در دقایق 73، 78 و 87 برای سرخپوشان مادریدی گلزنی کند، دیگر گل این تیم را لوئیز گارسیا در دقیقه 59 به ثمر رساند. تک گل بیلبائو را نیز اتکسیتا در 68 وارد دروازه اتلتیکو مادرید کرد.

با این پیروزی هم فورلان از اتوئو در جدول گلزنان لالیگا فاصله گرفت و هم اتلتیکومادرید جایگاه خود را در رده چهارم جدول رده بندی لالیگا استحکام بخشید. در حال حاضر فورلان با 31 گل زده صدرنشین جدول گلزنان لالیگا اسپانیاست و به دنبال خود ساموئل اتوئو را با 29 گل زده می بیند.

تیمهای رکرتیوواوئلوا و نومانسیا در هفته سی و هفتم لالیگا به ترتیب مقابل راسینگ سانتاندر و ختافه متحمل شکست شدند تا در فاصله یک هفته مانده به پایان فصل جاری لالیگا با این مسابقات وداع کنند.

نتایج دیدارهای شب شنبه لالیگال به شرح زیر است:

* اتلتیک بیلبائو یک - اتلتیکومادرید 4

* بارسلونا صفر - اوساسونا یک

* مالاگا یک - رئال بتیس یک

* رئال وایادولید یک - اسپورتینگ گیخون 2

* رکرتیوواوئلوا صفر - راسینگ سانتاندر یک

* سویا یک - دیپورتیوولاتکرونیا صفر

* ویارئال 3 - والنسیا یک

* آلمریا صفر - اسپانیول 3

* ختافه یک - نومانسیا صفر

در آخرین دیدار از هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا یکشنبه شب تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به دیدار رئال مایورکا می رود.

جدول رده بندی لالیگا:

1- بارسلونا 86 امتیاز

2- رئال مادرید 78 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- سویا 67 امتیاز

4- اتلتیکو مادرید 64 امتیاز

5- ویارئال 62 امتیاز

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17- اسپورتینگ گیخون 40 امتیاز

18- اوساسونا 40 امتیاز

19- نومانسیا 35 امتیاز

20- رکرتیوواوئلوا 33 امتیاز