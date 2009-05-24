اعلام مراحل انتخاب رشته کنکور ارشد/ تعیین وضعیت معدل شرط انتخاب رشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1388 برای 136 کد رشته امتحانی تعداد 671 هزار و 575 نفر ثبت نام کرده بودند و با توجه به اینکه داوطلبان می توانستند بر اساس ضوابط از میان 62 کد رشته شناور یک کد رشته امتحانی دیگر را به عنوان کد دوم انتخاب کنند لذا 51 هزار و 151 نفر از تعداد داوطلبان مذکور، متقاضی ثبت نام و شرکت در کد رشته امتحانی سوم نیز شده بودند.

وی افزود: با توجه به اینکه آزمون هر کد رشته جداگانه برگزار می شود و داوطلب باید کارت ورود به جلسه آزمون کد رشته امتحانی مربوط را می داشت 722 هزار و 726 کارت صادر شد.

معاون سازمان سنجش گفت: آزمون بر اساس برنامه در 39 شهرستان مختلف کشور در صبح و بعدازظهر چهارشنبه 23، پنجشنبه 24، جمعه 25 و صبح شنبه 26 بهمن ماه برگزار شد. از 671 هزار و 575 داوطلب واقعی تعداد 552 هزار و 609 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند که از این تعداد 43 هزار و 720 نفر در دو رشته امتحانی شرکت کردند.

وی افزود: برای کلیه داوطلبان کارنامه صادر شده و از شب گذشته از طریق سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org در اختیار داوطلبان قرار داده شده است. داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و مشخصات شناسنامه ای یا اطلاعات کارت ثبت نام را وارد کنند.

توکلی با بیان اینکه از 552 هزار و 609 نفر حاضر جلسه 195 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند گفت: داوطلبان مجاز حق انتخاب کد رشته محل و یا کد رشته محلهای مربوط از کد رشته محلهای مجاز را دارند. آن دسته که در هر یک از کد رشته های امتحانی مجاز به انتخاب رشته شده اند علاوه بر مشاهده کارنامه می توانند دفترچه راهنمای انتخاب رشته را از روی سایت سازمان ملاحظه و بر اساس دستورالعمل ها نسبت به انتخاب رشته به صورت اینترنتی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته شامل شرایط و ضوابط پذیرش در کد رشته های آزمون است که از روز دوشنبه 4 تا یکشنبه 10 خردادماه برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از طریق باجه مرکزی پست هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ مانند تهران شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز از طریق مناطق پستی مربوط توزیع می شود.

معاون سازمان سنجش به داوطلبان مجاز توصیه کرد: ابتدا نسبت به تهیه مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته اقدام و کد رشته محلهای مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کنند و پس از آن کد رشته های امتحانی خود را در فرم پیش نویس مربوط که در صفحه 140 دفترچه قرار دارد درج و پس از اطمینان از صحت رشته محلها در محدوده زمانی ساعت 9 صبح سه شنبه 5 خرداد تا ساعت 24 روز 10 خرداد برای انتخاب رشته اقدام کنند.

وی اضافه کرد: داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات کارت و شماره شناسنامه و یا کد رهگیری نسبت به ثبت کد رشته محلها و تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: پس از تأیید نهایی کد رشته محلها شماره رمز 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد. نظر به اینکه گزینش نهایی بر اساس 80 درصد نمره آزمون کتبی در هر گرایش با توجه به ظرفیت و 20 درصد معدل تراز شده انجام می شود لذا هر داوطلب مجاز باید بر اساس دستورالعمل بندهای مشخص شده را تکمیل کند. داوطلب باید معدل، نام رشته و نام موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی خود را که در کارنامه درج شده کنترل و در صورتی که معدل، نام رشته و نام موسسه مورد تأیید باشد بند یک و در غیر این صورت بند دو را علامتگذاری کند.

وی ادامه داد: اگر داوطلبی یکی از دو مورد را علامتگذاری نکند به وی اجازه انتخاب رشته داده نمی شود.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: با توجه به اینکه کد محلهای انتخابی درج شده در فرم اینترنتی پس از تأیید نهایی توسط داوطلب و دریافت شماره رمز 15 رقمی قابل تغییر نیست لذا به داوطلب توصیه می شود قبل از اقدام به تکمیل فرم نهایی انتخاب رشته های تحصیلی جزئیات و اطلاعات کد را مطالعه کرده و در نظر داشته باشد.

وی اظهار داشت: سیستم انتخاب رشته تا حدود زیادی هوشمند است و تا حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته به آنها تذکر می دهد اگر داوطلبی نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام نکند انتخاب رشته کامل نمی شود و به این داوطلب شماره رمز 15 رقمی داده نمی شود.