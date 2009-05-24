اشپیگل جنبش مقاومت در لبنان را متهم به ترور رفیق حریری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه آلمانی در شماره دیروز شنبه خود به نقل از منابع خبری مدعی شد که دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به ترور رفیق حریری تشکیل شده و شواهدی وجود دارد که مقاومت لبنان برنامه ریزی کرده بود تا این رویداد را اجرا کند.

کارشناسان براین باورند که دو هفته قبل ازآغاز انتخابات پارلمانی که درآن امید زیادی می رود تا مقاوت اکثریت کرسیهای پارلمانی را بدست بگیرد طرح چنین اتهامی از سوی این مجله می تواند بازخورد تبلیغاتی داشته باشد.

"دانیل بلمار" رئیس کمیته بین المللی رسیدگی کننده به ترور رفیق حریری از این اتهام ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: "ما نمی دانیم که آنها این داستان را از کجا آورده اند. دفتر دادستانی در خصوص هیچ مسئله ای که مربوط به ابعاد رسیدگی و تحقیق باشد اظهار نظری نکرده است."