تشکیل کارگروه ویژه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

حسین سلطانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسترسازی و رفع موانع قانونی در فعالیتهای پولی و بانکی، بیمه و بورسهای بین المللی سه عامل مهم و پیش نیاز توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور به شمار می آیند که بر این اساس دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی روابط جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، راهکارهای اجرایی توسعه سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور در مناطق آزاد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بر این اساس، تلاش بر این است که شاخصهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد را به نحو مطلوب استانداردسازی شود.

وی تصریح کرد: در این راستا، منطقه آزاد قشم به عنوان پایلوت سرمایه گذاری خارجی در بخشهای صنعت و انرژی و منطقه آزاد کیش به عنوان پایلوت سرمایه گذاری خارجی در بخشهای توریسم، بانکداری، بیمه و بورسهای بین المللی انتخاب شده اند.

سلطانی نیا گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، وزارت بازرگانی و مناطق آزاد قشم و کیش، راهکارهای اجرایی مناسب برای توسعه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور را تدوین خواهند نمود.

وی اظهار داشت: در این رابطه سازمانهای مناطق آزاد با همکاری و هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در کلیه سمینارهای فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری که در سال جاری در کشور هدف برگزار می شود، حضورفعال خواهد داشت.

نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصای خاطرنشان کرد: مناطق آزاد کیش و قشم باید فهرست مزیتها، فرصتها و مشخصات پروژه های آماده سرمایه گذاری خود را در قالب فرمتهای سازمان سرمایه گذاری تهیه و جهت اطلاع رسانی گسترده در خارج کشور و جذب سرمایه های خارجی به ویژه ایرانیان خارج از کشور، در اختیار آن سازمان قرار دهند.

سلطانی نیا گفت: تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی، نیروی انسانی متخصص و کارآمد، تهیه مواد اولیه مورد نیاز، امکان دسترسی آسان به بازار، ایجاد مزیتهای ویژه و رقابتی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، ایجاد زیرساختهای مناسب و بهبود شاخصهای اجتماعی از جمله شاخصهای اصلی سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.

به گفته وی، بر این اساس بازنگری و اصلاح آئین نامه های اجرایی پولی و بانکی مناطق آزاد و تصویب و ابلاغ آن از سوی هیئت دولت، ایجاد بانک مستقل در شرف تاسیس در مناطق آزاد، اخذ مجوز قانونی حضور بیمه های خارجی و بورسهای بین المللی در این مناطق و فراهم سازی مقدمات لازم برای تاسیس اولین بورس بین المللی در منطقه آزاد کیش عوامل مهم و پیش نیازهای توسعه در مناطق آزاد به شمار می روند.