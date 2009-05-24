مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

وزیر بهداشت جزئیات بومی گزینی در رشته های علوم پزشکی را تشریح کرد

محسن رضایی: وضع موجود در شان نظام نیست

تاریخ نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد



اعتماد:

شور دوم خرداد در ایران؛ خاتمی در تهران، کروبی در شیراز، میر حسین در اصفهان

دیروز شیراز شاهد یک تحول تازه در انتخابات ریاست جمهوری بود

کرباسچی نامزد معاون اول کروبی

احتمال ممنوعیت شنا در سواحل خزر



اعتماد ملی:

در جشن دوم خرداد در شیراز اعلام شد؛ غلامحسین کرباسچی معاون اول مهدی کروبی

هدیه 50 هزار تومانی احمدی نژاد به پرستاران

نگاه روشنفکر؛ رای به کروبی و موسوی وظیفه اخلاقی و سیاسی است

ابرار:

یک نماینده: رئیس دولت نهم فقط شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را یدک کشیده است

عبدالله گول: نتایج رفراندوم درباره عضویتمان در اتحادیه اروپا را می پذیریم

باهنر: میر حسین موسوی در دایره اصولگرایی است

اسرار:

میر حسین موسوی در اصفهان: بدون آزادی کشور می میرد

اولویت های برنامه اقتصادی موسوی مشخص شد

تورم تک رقمی مبارزه با فساد مالی

اولین برنامه تلویزیونی میر حسین: سخنرانی با زبان مردم

ابتکار:

نگاهی به بازتاب سخنان کاندیداها در اولین روز تبلیغات رسمی؛ از سیاه نمایی تا حمله به منتقدان

محسن رضایی: شاه و صدام را شکست دادیم، فقر و بیکاری را نه

میر حسین موسوی: کشور بدون آزادی می میرد

اطلاعات:

رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگاران: بسته پیشنهادی ایران به گروه 1+5 آماده است

معافیت های جدید خدمت سربازی

ارتش پاکستان طی درگیری های شدید وارد شهر مینگورا شد

ایران:

وزیر مسکن و شهرسازی در گفتگو با "ایران" اعلام کرد: انتقال وام 25 میلیونی به خریداران مسکن

رئیس سازمان وظیفه عمومی تشریح کرد؛ جزئیات مصوبات جدید معافیت های سربازی

احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت: درگیری حامیان موسوی و کروبی باعث اختلافات در جبهه اصلاحات شد

تفاهم:

22 پرسش روی میز نامزدهای 22

پرسش های پارلمان بخش خصوصی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را به چالش می کشد

قلب تپنده شعر نو در یوش به جریان افتاد؛ به دیدار "نیما" بیا

تهران امروز:

سخنان داغ روز دوم تبلیغات

کشور را چگونه مدیریت می کنید؟

احمدی نژاد در خوزستان: خودم کار مردم را دنبال می کنم

موسوی در اصفهان: دامنه بیمه را گسترش می دهم



جام جم:

با راه اندازی واحد نظارت و پیگیری قضایی صورت می گیرد؛ قضات زیر ذره بین

از سوی رئیس سازمان وظیفه عمومی تشریح شد؛ جزئیات جدید معافیت های سربازی

درآمد نفتی چهارساله دولت نهم: 211.6 میلیارد دلار



جمهوری اسلامی:

با افزایش تحرکات تبلیغاتی نامزدها و ستادهای آنها؛ بازار انتخابات ریاست جمهوری داغ شد

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی: سران رژیم صهیونیستی باید محاکمه شوند

رئیس جمهور در اجتماع مردم خرمشهر: سوم خرداد فراز بلند و سرنوشت ساز تاریخ ایران است

جوان:

رئیس جمهور در نشست خبری با رسانه های داخلی: پرونده مدیریتی همه آقایان باز است

پس لرزه های ملاقات با نتانیاهو؛ نقشه های نظامی از فایل اوباما بیرون می آید

سوت طلایی به ترکی رسید

حیات نو:

سه برنامه موسوی برای نجات اقتصاد ایران

مقابله با تورم، اصلاح نظام بودجه ریزی و از میان برداشتن فقر از اولویت های برنامه میر حسین است

حضور حماسی مردم در استقبال از میر حسین و خاتمی در اصفهان و تهران

آسمان آزادی سبز سبز بود

حمایت:

بهره برداری از بزرگترین کارخانه نورد ورق عریض خاورمیانه

خبر خوش برای پرسپولیس؛ کریمی به بنیاد کار می رسد

رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز حماسه فتح خرمشهر موافقت کردند؛ عفو و تخفیف مجازات محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح

خراسان :

نشست خبری احمدی نژاد با خبرنگاران

موافقت یونسکو با بسته پیشنهادی ایران برای ثبت هزاره فردوسی

مخبر کمیسیون اقتصاد اعلام کرد؛ تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در دستور کار مجلس

خبر:

رئیس جمهور: تورم 25 درصدی ربطی به دولت من ندارد

خط و نشان احمدی نژاد برای رقیبان

حمله فائزه هاشمی به حامیان دولت

شهرداران باید مدرسه داری کنند

دنیای اقتصاد:

با انتقادات میر حسین در تلویزیون و پاسخ های احمدی نژاد به منتقدان؛ ماشین انتخابات شتاب گرفت

میر حسین: ایرانی آباد، شاد و قوی می خواهیم

پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد؛ روایت رسمی از کاهش قیمت مسکن

سیاست روز:

جزئیات معافیت های جدید سربازی

اوباما جانشین بوش می شود

پیراهن ملی بارکد قیمت می خواهد

سرمایه:

احمدی نژاد: تورم 25 درصدی مطلقا به سیاست های دولت نهم ربطی ندارد

وضع اقتصادی امروز ایران مناسب است

میر حسین در جمع پرشور دانشجویان اصفهان: گذرنامه ایرانی در طراز سومالی قرار گرفته است

فرهنگ آشتی:

لاریجانی در کیش سربازان احمدی نژاد قرار گرفت؛ سکوت برای ماندن!

احمدی نژاد: وضع اقتصاد کشور مناسب است

خاتمی: رسالت دوم خرداد افشای بداخلاقی هاست

کار و کارگر:

میر حسین موسوی: کارگران از اخراج ها و عقب افتادن حقوقشان عصبانی هستند

خاتمی در جمع حامیان موسوی: ملت ایران روز 22 خرداد دوم خردادی دیگرمی آفریند

رئیس جمهور: سوم خرداد یک فراز سرنوشت ساز در تاریخ ملت ایران است



کیهان:

رئیس جمهور پاکستان فاش کرد؛ بن لادن را دستگیر کردیم آمریکا او را آزاد کرد

سید حسن نصرالله: جاسوسان دستگیر شده موساد را اعدام کنید

استراتژی تبلیغاتی کاندیداها در گزارش تحلیلی کیهان

گسترش:

رئیس جمهور در افتتاحیه بزرگترین کارخانه نورد ورق عریض خاورمیانه عنوان کرد: انقلاب صنعت فولاد در 4 سال

امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان شد

جام قهرمانی بوندس لیگا به وولفس بورگ رسید

وطن امروز:

انتخابات دهم ریاست جمهوری با نگاه به دولت های سازندگی و اصلاحات در گفتگو با دکتر حسن عباسی

چرا می خواهند احمدی نژاد نباشد؟

پیام انقلاب در 4 سال اخیر با جسارت در دنیا طنین انداز شد

مهران مدیری با "کشتی گمشده" می آید

همبستگی:

محمد علی نجفی تشریح کرد؛ اعلام مطالبات فرهنگیان حامی مهدی کروبی

میر حسین موسوی در اصفهان: برای حمایت از منافع و سفره های مردم باید به قانون بازگردیم

کروبیدر جمع پرشور مردم شیراز اعلام کرد: در صورت پیروزی کرباسچی معاون اول خواهد بود





همشهری:

خرداد آمد، تب انتخابات بالا گرفت

روز داغ نامزدهای انتخابات

بزرگراه شهید باکری پاییز به بهره برداری می رسد

مدیر عامل شرکت ملی نفت خبر داد؛ کمبود منابع مالی مشکل اصلی صنعت نفت





هدف و اقتصاد:

پایگاه اطلاع رسانی دولت به رغم اعتراض برخی دستگاه ها به کاهش بودجه: بودجه دستگاه های نظارتی کاهش نیافته است

رئیس اتاق تهران: برپایی نشست های انتخاباتی در اتاق ایران منتفی شد

خرمشهر را خدا آزاد کرد