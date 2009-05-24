گوانتانامو بزرگترین مشکل آمریکاست/ تصمیمات بوش انسانی نبودند

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک اوباما" در مصاحبه با شبکه خبری ان.بی.سی بر وعده های قبلی خود مبنی بر تلاش برای بستن زندان گوانتانامو تاکید کرد.

اوباما در ادامه این مصاحبه باز شدن این زندان مخوف را یک اشتباه خواند و گفت : متقاعد شده ام که اگر اصول انسانی را تقویت کنیم قدرتمندتر و اگر آنها را به کنار بزنیم ضعیف تر می شویم.

وی در ادامه به وقایع 11 سپتامبر اشاره کرد وگفت : فکر می کنم یک دوره زمانی درست بعد از 11 سپتامبر وجود داشت که مردم ما بسیار وحشت زده شده بودند. در آن زمان به نظر من ما بسیاری از نگرانیهای خود را قطع کردیم و تصمیماتی را اتخاذ کردیم که انسانی نبودند.

رئیس جمهور آمریکا که با مخالفت سنای این کشور برای تصویب بودجه 80 میلیون دلاری برای بستن گوانتانامو مواجه شده در ادامه افزود : ما نیازمند اقدامات مشترکی هستیم تا یک ساختار قانونی ایجاد کرده تا بر اساس این ساختار زندانیان بتوانند محاکمه بشوند. این یک وضعیت آشفته است.

رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد:‌ بسیاری از افراد در این بازداشتگاه باید محاکمه می شدند، اما این مسئله هنوز عملی نشده است.

اوباما گفت:‌ زندانیان گوانتانامو احتمالا خطرناک هستند و در شرایط کنونی، ما نمی توانیم آنان را رها کنیم و حل این مسئله به یکی از مشکلات مهم ما بدل شده است.

بر اساس این گزارش هم اکنون 240 نفر در زندان گوانتانامو زندانی هستند. اغلب این افراد بدون تفهیم اتهام و دادگاهی شدن به این زندان منتقل شده و از داشتن ابتدایی ترین حقوق نیز محروم هستند.