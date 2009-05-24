قاسم اموری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: به زودی پیش تولید را شروع می‌کنیم و با انتخاب عوامل و بازیگران فیلم کلید می‌خورد. تصویربرداری در تهران، اردبیل و مرز ایران انجام می شود وداستان درباره پسری است که والدینش را از دست داده است. پدربزرگ پسر در جمهوری آذربایجان زندگی می‌‌کند و او تصمیم می‌گیرد پدربزرگش را به ایران بیاورد.

وی درباره تولید مجموعه فیلم "شیب ملایم" گفت: منتظریم تا مراحل اداری تولید این مجموعه در اداره راهنمایی و رانندگی انجام شود و پیش تولید را شروع کنیم. این مجموعه فیلم شامل شش اپیزود است که هرکدام را یک کارگردان می‌سازد و موضوع آن درباره مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی است.

فیلمنامه "رهایی از زمین" را قاسمی نوشته و در گروه کودک شبکه دو تولید می‌شود. اموری فیلم‌های تلویزیونی "از یاد رفته" و "چهاربهار" را تهیه کرده است.

