افزایش خشونت در شهر مینگورا/ کشته شدن 60 نیروی طالبان در هلمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان گفت: هنوز 10 الی 20 هزار شهروند غیر نظامی در شهر مینگورا گیر افتاده اند.

دیروز شنبه سخنگوی ارتش پاکستان در کنفرانس خبری گفت : ارتش در مینگورا با شرایط دشواری مواجه است و پیشروی ارتش در این شهر به علت ترس و نگرانی از کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان تا حدی کند است.

در افغانستان نیز، ارتش افغانستان دیروز شنبه طی بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای افغانی تحت حمایت سربازان ائتلافی آمریکایی منجر به کشته شدن 60 شورشی طالبانی در ایالت آشوب زده هلمند شدند.

شورشیان طالبانی در مورد این رویداد هیچ اظهار نظری نکردند. دولت افغانستان اعلام کرد: طبق گزارش مقامات افغانی تمام ده منطقه پیش از انتخابات در 20 آگوست از چنگ شورشیان طالبانی آزاد خواهد شد.

پیش از این طالبان افغانستان به تاجیکستان درباره همکاری با پنتاگون و ناتو در انتقال تجهیزات لجستیک به کابل هشدار داده بودند.

با وجود افزایش دو هزار نفری نیروهای آمریکایی در افغانستان، نه تنها ناآرامی ها در کابل کاهش نیافته بلکه روز به روز بر دامنه خشونت ها افزوده می شود.