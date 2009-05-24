1.8 میلیون نفر روز در اردوی هجرت سه مازندران شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالسعید رنجبر صبح یکشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوی هجرت سه در نوشهر افزود: این در حالی است که سال گذشته 138 هزار و 187 نفر سهمیه برای استان در نظر گرفته شد که به یک میلیون و 404 نفر روز افزایش یافت.

وی اظهار داشت: در مجموع در استان 360 هزار دانشجو و دانش آموز وجود دارد که تاکنون تنها از 12 درصد ظرفیت آنان استفاده شده است.

به گفته رنجبر، در طرح اردوی هجرت سه، برای دانش آموزان در مدت 100 روز فراغت از تحصیل برنامه ریزی شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران بیان داشت: سال گذشته 320 طرح شامل مراکز بهداشتی، منابع طبیعی، انتقال خون، بهسازی مدارس، آبرسانی و بهسازی راه روستایی بوده است.

وی یادآور شد: سال گذشته 20 دستگاه اجرایی در طرح هجرت دو با این دستگاه همکاری داشتند.