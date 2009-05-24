کلانتری رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ تودیع و معارفه‌ای که با حضور مدیران و برخی اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی در محل پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی برگزار شد دکتر تاروردی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با تشکر و قدردانی از تلاشهای ارزنده و تاثیرگذار دکتر عبدالحمید احمدی رئیس پیشین پژوهشکده فرهنگ و هنر در سخنانی وظیفه جهاد دانشگاهی در قبال فرهنگ و هنر را سنگین و حساس قلمداد کرد و پژوهشکده فرهنگ و هنر را دارای قابلیتها و ظرفیتهای بالا و منحصر به فرد بسیاری در جهت کمک به ارتقای فرهنگ و هنر ایران اسلامی عنوان کرد.

در بخش دیگری از این جلسه دکتر حسین کلانتری رئیس جدید پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی فرهنگ و هنر با اندیشه و نقش این سه در باروری تمدنها گفت: تفکر تلاشهای ذهنی انسان برای حصول به پاسخ پرسشهاست و تفکری که فرهنگ ساز و یک ساعت آن از هفتاد سال عبادت برتر است، همانا تفکر بر مبنای تعقل و منطق است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما این جهان بینی توحیدی اسلام بوده است که همواره بر مبنای منطق و تعقل استوار بوده و در تفکر آدمیان این مرز و بوم حضوری پر رنگ، اصلی و تاثیرگذار داشته است. در واقع تمدن اسلامی و ایرانی ما نیز در واقع آیینه تمام نمای فرهنگ متفکرانه توحیدی ما بوده است.

وی افزود: اینک در زمانه ای که ما ندای خوش آهنگ بازگشت به ریشه ها و اصول را سرداده ایم و خواهان بازگشت به خویشتن هستیم موظفیم که با بازکاوی و جستجو در ریشه های تفکر اسلامی و ایرانی و احیای آن در زمینه های فرهنگی و هنری، زمینه ها و اسباب لازم برای استقرار مجدد تمدن ایرانی و اسلامی را فراهم کنیم.

حسین کلانتری دارای درجه دکترا در رشته برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تهران است و پیش از این مدیرکل اجرایی آموزشی جهاددانشگاهی، شهردار شهر اردکان و مدیر مرکز مطالعات شهری و روستایی پژوهشگاه بوده و تا کنون چندین بار موفق به کسب عنوان پژوهشگر برگزیده شده‌است. او منتخب مولفان کتاب سال دانشجویی است و تالیف و انتشار سه عنوان کتاب را نیز در کارنامه خود دارد.