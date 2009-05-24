دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد از فردا توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته شامل شرایط و ضوابط پذیرش در کد رشته های آزمون است از فردا 4 خرداد تا یکشنبه 10 خردادماه برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از طریق باجه مرکزی پست هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ مانند تهران شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز از طریق مناطق پستی مربوط توزیع می شود.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته پس از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته و اطمینان از صحت کد رشته محلهای انتخابی در محدوده زمانی که سازمان سنجش تعیین کرده می توانند انتخاب رشته اینترنتی کنند.

انتخاب رشته اینترنتی کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 از ساعت 9 صبح سه شنبه 5 خرداد آغاز می شود و تا ساعت 24 روز 10 خرداد ادامه خواهد داشت.