عملکرد بنگاههای زودبازده بحث برانگیز شده است

احمد مجتهد در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای طرح بنگاههای زودبازده در بسیاری از کشورها، گفت: ارزیابی دقیق عملکرد بنگاههای زودبازده در ایران هنوز امکان پذیر نیست. در ایران به دلیل نبود آمار دقیق، عملکرد بنگاهها تا حدودی بحث برانگیز شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بررسی گزارش عملکرد بنگاههای زودبازده در سایر کشورها، حاکی از عملکرد 60 درصدی آنها در بهترین حالت اجرا و دستیابی به اهداف است.

وی با اشاره به 3 روش مختلف اجرای طرحهای زودبازده در کشور تاکنون تصریح کرد: روش خود اشتغالی که 4 سال قبل در کشور اجرا شده بود، عملکرد چندان موفقی نداشت، همچنین طرح مربوط به کارفرمایان نیز به موفقیت چندانی نرسید، بنابراین تا زمانی که ارزیابی دقیقی در مورد عملکرد آنها نداشته باشیم، نمی توانیم در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آنها صحبت کنیم.

مجتهد بیان کرد: اما اینگونه طرحها معمولا در حالتهای بحرانی به منظور ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به صورت ضربتی اجرا می شود و طرحی بلندمدت نیست، بنابراین دوره زمانی اجرای آن پس از مدتی به پایان می رسد و پس از آن باید طرحهای اساسی و اصلی در کشور اجرا شود.

وی هدف از اجرای اینگونه طرحها را پشت سر گذاشتن مرحله بحرانی ایجاد اشتغال عنوان کرد و در مورد انحراف تسهیلات پرداختی به این بنگاهها اظهارداشت: شاید بخشی از تسهیلات پرداختی به این بنگاهها دارای انحراف بوده باشد، اما با توجه به اینکه از طریق تسهیلات بانکی نیازهای مالی و نقدینگی بنگاههای زودبازده تامین شده است و آنها از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند، می تواند جنبه مثبتی داشته باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: با این وجود اگر مثلا ایجاد 100 طرح اشتغال زا هدف اجرای این بنگاههای زودبازده بوده است، به چنین هدفی نرسیده است.