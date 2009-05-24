نجفیان، رهنما و دژاکام به "هملت با سالاد فصل" مرزبان پیوستند

مرزبان در این باره به خبرنگار مهر گفت: گروه بازیگری نمایش "هملت با سالاد فصل" که قرار است اول مهرماه در تماشاخانه سنگلج به صحنه ببرم مشخص شده است. در این اثر نمایشی جعفر والی، فردوس کاویانی، فرزانه کابلی، رسول نجفیان، امیر دژاکام، بهاره رهنما و نادیا فرجی به همراه یکی از دانشجویانم به ایفای نقش خواهند پرداخت.

این بازیگر و کارگردان تئاتر افزود: یک نقش را به متن اصلی نمایش اضافه کردم و به عنوان همسر یکی از شخصیت‌های نمایش در اثر گنجاندم که نقش آن را نادیا فرجی ایفا می‌کند. این شخصیت در ارتباط با مسائل روز اجتماع است و در اکثر مواقع به صحنه‌ها وارد شده و اطلاعاتی را به نمایش اضافه می‌کند.

وی درباره تغییرات ایجاد شده در اجرای نمایش گفت: این اجرا نسبت به اجرایی که چند سال پیش از "هملت با سالاد فصل" داشتم تغییرات اساسی و فراوانی داشته و حتی برای کسانی که اجرای گذشته آن را دیده بودند نیز جذابتر خواهد بود.

مرزبان که قرار بود پارسال در نمایش "هملت با سالاد فصل" به ایفای نقش بپردازد درباره بازی خود در نمایش گفت: پارسال به دلیل اینکه بازیگران مد نظرم را در اختیار نداشتم حاضر شدم در نمایش بازی کنم. اما اجرای "هملت با سالاد فصل" به امسال موکول شد. حالا بازیگران مشخص شده‌اند و من هم ترجیح می‌دهم در اثری بازی کنم که کارگردان آن دیگری باشد.