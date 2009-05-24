دکتر علیرضا طالب پور رئیس پژوهشکده اعجاز قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دنبال طراحی کارشناسی ارشد رشته علم، آن را به وزارت علوم فرستادیم تا پس از تأیید مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: پس از تأیید کارشناسی ارشد، دکترا را پیگیری می کنیم. پس از انقلاب اسلامی، افراد زیادی با تخصصهای مختلف، علاقه زیادی به علوم قرآنی دارند که عامل راه اندازی این میان رشته ها شد.

دکتر طالب پور با اشاره به اینکه کسانی که در دکترای اعجاز قرآن شرکت می کنند، لازم نیست که از رشته های مذکور فارغ التحصیل شوند تا بتوانند در دکترای این رشته ادامه تحصیل دهند، افراد با تخصصهای مختلف می توانند در دکترای اعجاز شرکت کنند. اما کارهای مربوط به خودمان خیلی سریع انجام شد و بقیه به وزارت علوم بازمی گردد که باید زودتر تأیید کند. به طوریکه پس از تأیید بسیاری از دانشگاههای دیگر نیز می توانند متقاضی این رشته شوند.

وی افزود: قرار بود مهرماه سال گذشته شروع شود که متأسفانه نشد. ممکن است که سال آینده بتوان این رشته را آغاز کرد که این امر منوط به تأیید وزارت علوم، فراهم آوردن مقدمات، درسهای آن و قرار دادن در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد است که اگر همکاریها بیشتر شود، زودتر به نتیجه می رسد.

رئیس پژوهشکده اعجاز قرآن با اشاره به اینکه رشته علم قرآن را اعجاز علمی قرآن حمایت می کند، تصریح کرد: دانشجویانی در این رشته می گیریم که پژوهشهای آنها درباره اعجاز علمی قرآن باشد. در حوزه اعجاز لفظی قرآن دانشجویان رشته علوم کامپیوتر، کامپیوتر و ریاضی که در زمینه الفاظ، حروف، کلمات و حروف مقطعه بحث می کنند تا بین آنها رابطه ای برقرار کنند، تحصیل خواهند کرد.