به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شنبه شب در برنامه انتخاباتی "دیدگاه" که از شبکه یک سیما پخش شد، با در نظر گرفتن تمامی محورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی به تشریح دیدگاه های خود در این زمینه ها پرداخت.

وی سخنان خود را این گونه آغاز کرد: ملت شریف ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در بخش اداره کشور تحولاتی صورت گرفته که موجب پیشرفت های افتخار آمیز و گاه رویایی بوده است. استقلال، دموکراسی و اقتدار جزء آرزوهای تاریخی ایران بوده که باعث احراز رتبه اول سیاسی در منطقه و قرار گرفتن در ردیف 10 کشور در سطح دنیا شده ولی متاسفانه ایران در زمینه های دیگر دچار کاستی هایی شده است .

رضایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور دچار مشکلات زیادی مانند فقر، بیکاری، گرانی و مواد مخدر است. متاسفانه سالی 8 میلیون پرونده قضایی جود دارد . با توجه به اینکه طی سالهای گذشته دولت ها و همچنین دولت نهم زحمات زیادی را متحمل شدند ولی زندگی امروز ایران شایسته ملت ما نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاحات سیاسی از واجبات در کشور است، گفت: در دو بخش اقتصادی و معیشت، انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات فرهنگی و اصلاحات سیاسی باید صورت گیرد.

وعده و وعیدها باید تمام شود

وی در ادامه با بیان اینکه ما شعار نمی دهیم و هدفمان از ورود به عرصه انتخابات پایان بخشیدن به وعده و وعیدها است، تصریح کرد: ما آمادگی شروع دوره جدید عمل گرایی را داریم وحاضریم با کمک شما مردم کار بزرگی انجام دهیم.

رضایی اعضای دولت ائتلافی خود را شامل گروه های بزرگی از نخبگان اعلام و خاطر نشان کرد: بعد از تشکیل این دولت مبارزه با تورم، گرانی و جهش بزرگ اقتصادی را در دستور کار قرار می دهم.

وی با بیان اینکه آمار بیکاری در خانواده های شهرستانی، افراد تحصیل کرده و 23 درصد در بانوان وسیع تر است اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی روحی و روانی و متلاشی شدن خانواده ها از معضل بیکاری است بنابراین باید اشتغال و درآمد زایی برای آنها فراهم و یارانه ها را به سوی اشتغال سوق دهیم.

1000 لوکوموتیو اقتصادی در کشور راه اندازی می کنیم

این کاندیدای انتخابات تصریح کرد: با شناسایی بنگاه های موفق می توان کار را از یک شیفت به سه شیفت تبدیل کرد و قریب به 1000 لوکوموتیو اقتصادی در کشور راه اندازی می کنم که واگن های وسیعی را شامل می شوند.

وی ادامه داد: با گرانی و تورم قدرت خرید مردم کم می شود و آنها روز به روز فقیرتر می شوند. در سال 1384 دولت با تورم12.1 درصد کار خود را آغاز کرد و در سال 1388 این درصد به 25 رسید در حالی که بر اساس آمارها درآمد 2 برابر افزایش نیافته است.

رضایی با بیان اینکه فشار دولت بر روی بانک مرکزی زیاد است، گفت: باید این فشارها از روی بانک ها برداشته و توسط تشکیل شورای پول و اعتبار از سیاست های انبساطی پیشگیری کنیم.

برنامه های رضایی به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری دهم در زمینه مسکن، افزایش تسهیلات داشت و تصریح کرد: مردم در حال حاضر قدرت خرید مسکن ندارند. متاسفانه برخی اقشار جامعه 50 سال حقوق سالانه خود را پس انداز می کنند تا خانه ای بخرند در حالی که متوسط نرم دنیا 7 تا 10 سال پس انداز برای خرید خانه است که در این زمینه و حل این مشکل باید تسهیلات افزایش یابد.

رضایی خاطر نشان کرد: مسکن در کاهش بیکاری و تورم موثر است زیرا به 360 صنعت در کشور مانند سیمان، فولاد، کاشی، شیشه و ... وابسته است در حال حاضر مسکن در کشور مانند لوکوموتیو یمی ماند که 360 واگن به آن متصل است بنابراین با حل مشکل مسکن با یک تیر 3 نشان خواهیم زد. 1- افزای اشتغال 2- حل مشکلات مسکن 3- کاهش تورم.

دو منطقه توریستی در ایران ایجاد می کنم

وی در خصوص مشکلات و عدم پیشرفت صنعت گردشگری در کشور تصریح کرد: در سال 2008 آمار و سود صنعت گردشگری در دنیا 800 میلیارد دلار بود در حالیکه سود حاصله در ایران زیر یک میلیارد دلار بوده ، مناطق طبیعی با گرایشات توریستی در کشور فراوان است ، یکی از برنامه های من ایجاد 2 منطقه توریستی در سطح کشور است تا جایی که برخی کشورهای عربی نیز از آن بازدید کنند.

بنگاه های اقتصادی نسبت به دولت بدبین شده اند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بازار پول و سرمایه را باید با ورود سرمایه به کشور سروسامان دهیم خاطر نشان کرد: کسب و کار مانند جاده ای می ماند که اتومبیلی در آن حرکت کند ولی اگرآماده نباشد مانند سنگلاخ است بنابراین محیط کسب وکار در ایران باید آسفالت شده و بدون سنگلاخ باشد.

وی در مورد مشکلات کارگران نیز تصریح کرد: در حال حاضر برخی شرکت های قند و نساجی از کار افتاده شده و من در گفتگو با برخی کارگران قراردادی اخراجی متوجه شدم که آنها نسبت به دولت و عملکرد او بدبین شده اند و نباید شرایط به گونه ای شود که بنگاه های اقتصادی نسبت به دولت بدبین گردند.

محسن رضایی با بیان اینکه در محیط کار تسهیلات را افزایش می دهیم خاطر نشان کرد: حاکمیت سرمایه گذاری را تامین وتسهیلات را افزایش و اصل و فرع بازدهی سرمایه را تضمین می کنیم.

وی با اعلام اینکه در سفر اخیر خود به بندرعباس متوجه شدم 1000 نفر از بانوان برای دریافت مبلغ یا کالایی جلوی کمیته امداد صف کشیده اند تصریح کرد: این مسئله باعث تاسف است چرا باید عزت و کرامت مردم ما ریخته شود در حال حاضر 70 درصد هزینه های سلامت را مردم تقبل می کنند در حالی که در دنیا بالعکس است. در این رابطه باید خدمات درمانی را افزایش دهیم.

فرهنگ را در کشور سیاسی کرده اند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخش فرهنگ را یکی از مظلوم ترین حوزه ها در کشور معرفی و تصریح کرد: دولت ها فرهنگ را از سر خود وا کرده و از ظرفیت های رهبری، روحانیت و حوزه علمیه در این راستا استفاده نکرده اند و فرهنگ به یک امر سیاسی تبدیل شده است.

وی شیوع خرافات در کشور را نتیجه بی توجهی به فرهنگ و هنر دانست و اظهار داشت: تلاش می کنیم از تمامی مسائل از بیانات رهبری و هنرمندان استفاده و از هنرمندان و معلمان رفع مظلومیت نماییم. دولت نباید به هیچ عنوان در امور فرهنگی دخالت کند.

رضایی با بیان اینکه در میان بانوان افراد تحصیل کرده فراوان است تصریح کرد: باید برای زنان خانه دار حق بیمه و حقوق عائله مندی اضافه کرد. نظام سیاسی کشور می تواند با حضور بانوان همراه باشد و مشارکت آنها در اداره امور کشور افزایش یابد.

ساعات ورزش باید در مدارس بالا رود

رضایی مشکلات عرصه ورزش را با توجه به قهرمانان، هواداران خوب و ورزشگاه ها نا امید کننده خواند و اظهار داشت: ساعات ورزش باید در مدارس افزایش یابد در حال حاضر کمتر از 10 میلیون نفر ورزش همگانی در کشور انجام می دهند.

وی در ادامه افزود: در ورزش قهرمانی باید به فکر اصلاح باشگاه های ورزشی باشیم و طبق اصل 44 قانون اساسی این باشگاه ها می توانند میان بازیکنان مربیان و تحصیل کردگان ورزشی تقسیم شوند که 50 درصد به آنها واگذار و 50 درصد دیگر را بفروشند.

باید امنیتی فراگیر و همه جانبه در مرزها، اجتماع و اقتصاد به وجود آید

این کاندیدای انتخابات با بیان اینکه باید به آسیب های وارده به کشاورزان و روستاییان رسیدگی کرد خاطر نشان کرد: اخیرا در خراسان کشاورزان توضیح دادند که کشاورزان آنها از 85 هزار نفر به 26 هزار نفر تقلیل یافته که این مسئله در مورد کاهش برنج، چای و مرکبات دیده می شود. بنابراین باید در خصوص تعرفه ها بازنگری صورت گیرد.

رضایی برنامه خود را در عرصه سیاست خارجی گفتمانی روشن و با در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع اعلام و خاطر نشان کرد: باید در این عرصه برای دستیابی به سند چشم انداز تلاش کرد. ما نیازی به کمک غرب نداریم و از موضع گیری های آنها باید در راه منافع ملی خود استفاده کنیم.

وی آمریکا را از جمله کشورهایی دانست که مشکلات زیادی را در خاورمیانه به وجود آورده و تصریح کرد: ما استراتژی تغییرات متقابل را به آنها پیشنهاد می کنیم و خواهان تغییرات از موضع برابر هستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مشکل سربازی در کشور گفت: نباید سربازی را به صورت امر اجباری تلقی کرد بلکه می خواهیم سربازی را به صورت شغلی رسمی در بیاوریم.

رضایی راه حل مشکل شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد و غیر دولتی را پرداخت وام شهریه و ارائه تسهیلات به آنها عنوان کرد.

وی مشکلات آتی کشور را بحران مالی، مسئله نفت و کسری بودجه دولت ومشکلات بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: باید برای حل این معضلات نیز چاره ای اندیشد.

از تمامی قوای ایران و ظرفیت های روحانیت و رهبری استفاده خواهم کرد

این کاندیدای ریاست جمهوری با بیان اینکه در بیان برنامه ها شعار نمی دهیم و تیمی قوی وکارشناسی جمع کرده ایم، گفت: از تمام اقوام ایرانی و ظرفیت های رهبری و روحانیت و در دولت ائتلافی نیز از تمامی ملت، نخبگان و کارشناسان استفاده می کنیم.

رضایی با بیان اینکه باید در عین استقلال قوا تمامی آنها را تقویت کرد خاطر نشان کرد: باید در این راستا قوه قضائیه را نیز بیشتر تقویت کرد و دولت را نیز نسبت به مجلس پاسخگو ساخت.

وی در ادامه افزود: باید به جغرافیای هر استان برای تک تک آنها برنامه دارم و از منابع هر منطقه استفاده خواهیم کرد. مثلا زنجان استعداد فوق العاده ای در علم و فناوری دارد که اگر 4 یا 5 سال به آن متمرکز شویم به زمینه رشد علمی آن پی می بریم.

ارشاد در جامعه باید به معنای فرهنگ غیر سیاسی و غیر امنیتی توسعه یابد

این کاندیدای ریاست جمهوری در خصوص مواضع خود در مورد گشت ارشاد در جامعه خاطر نشان کرد: در این مورد من این مسئله را به دو قسمت تقسیم می کنم مسئله اول برخورد با اشرار و چاقو کش هاست. که در این زمینه دست نیروی انتظامی را نیز می بوسم و اجازه می دهم وظیفه خود را انجام دهند.

وی افزود: بخش دوم ارشاد به معنای فرهنگی است که من این مسئله را کاملا غیر دولتی می دانم و آن را به دست فرهنگیان می سپارم به نظر من ارشاد به معنای یک فرهنگ غیر سیاسی و غیر امنیتی باید توسعه یابد و فرهنگیان باید این مسئله را پالایش کنند.

محسن رضایی در پایان سخنانش اصلاح ساختار سیاسی و تحولات و انقلاب را در عرصه فرهنگی و اقتصادی نیازمند کمک قشر جوان جامعه و همچنین رهبر معظم انقلاب و روحانیت دانست و ازتمامی مردمی که در سفرهای استانی به استقبال وی آمدند تشکر و قدردانی کرد و تشکر ویژه خود را نسبت به روحانیت و همچنین قشر جوان ابراز کرد.