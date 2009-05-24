همایش آموزش زبان انگلیسی با حضور استادان زبان فارسی!

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 100 مقاله به این همایش که فراخوان آن سه ماه پیش اعلام شده بود ارسال شده است. موضوعات محوری مقالات این همایش عمدتاً حول زبان شناسی و ارتباط دو زبان انگلیسی و فارسی در امر آموزش است.

علاوه بر استادان و دانشجویان زبان فارسی، بیش از 200 متخصص حوزه زبان فارسی از خارج از دانشگاه به این همایش خواهند آمد.

در حاشیه این همایش از استادان بازنشسته گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه تقدیر خواهد شد.

همایش "آموزش زبان انگلیسی" از ساعت 8 صبح فردا یکشنبه (4 خرداد) تا 19 در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.