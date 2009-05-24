  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۹

رهبران بودایی دو کره:

ژاپن باید آثار مقدس به یغما رفته را به دو کره برگرداند

ژاپن باید آثار مقدس به یغما رفته را به دو کره برگرداند

رهبران بودایی کره شمالی و جنوبی از ژاپن خواستند اشیای مقدس و تاریخی بودایی را که در طول اشغال استعماری ژاپن در این شبه جزیره از دو کره به یغما برده، به سرعت بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بودیست چنل، بودائیان در یک بیانیه مشترک که در مراسم دینی در معبد پیونگ یانگ کوانگبوپ صادر شده از ژاپن خواستند بدون هیچ قید و شرطی آثار مقدس و باستاتی را از این سرزمین به تاراج برده بازگرداند.

بودائیان کره جنوبی از فرقه بزرگ "جویی" به عنوان بخشی از برنامه خود به این معبد در کره شمالی سفر کرده تا راه های بازپس گرفتن این آثار مقدس و تاریخی را که طی سالهای 1910 تا 1945 به یغما رفته اند با همتایان خود در کره شمالی به بحث و بررسی بگذارند.

کره شمالی کمونیست در شهر پیونگ یانگ معابد بودایی و کلیساهای مسیحی دارد اما خارج از این شهر ناظران ادعای آزادی دینی آن را زیر سؤال برده اند.

ژاپن در سال 2005 یک سنگ تاریخی را که یک قرن پیش به یغما برده بود به کره جنوبی برگرداند و کره نیز آن را به خانه اصلی اش در شهر کیلجو در کره شمالی بازگرداند.

کد مطلب 884324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها