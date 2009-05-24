ژاپن باید آثار مقدس به یغما رفته را به دو کره برگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بودیست چنل، بودائیان در یک بیانیه مشترک که در مراسم دینی در معبد پیونگ یانگ کوانگبوپ صادر شده از ژاپن خواستند بدون هیچ قید و شرطی آثار مقدس و باستاتی را از این سرزمین به تاراج برده بازگرداند.

بودائیان کره جنوبی از فرقه بزرگ "جویی" به عنوان بخشی از برنامه خود به این معبد در کره شمالی سفر کرده تا راه های بازپس گرفتن این آثار مقدس و تاریخی را که طی سالهای 1910 تا 1945 به یغما رفته اند با همتایان خود در کره شمالی به بحث و بررسی بگذارند.

کره شمالی کمونیست در شهر پیونگ یانگ معابد بودایی و کلیساهای مسیحی دارد اما خارج از این شهر ناظران ادعای آزادی دینی آن را زیر سؤال برده اند.

ژاپن در سال 2005 یک سنگ تاریخی را که یک قرن پیش به یغما برده بود به کره جنوبی برگرداند و کره نیز آن را به خانه اصلی اش در شهر کیلجو در کره شمالی بازگرداند.

