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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

توکلی:

برای استخدام معلمان نیازی به قانونگذاری جدید نیست

برای استخدام معلمان نیازی به قانونگذاری جدید نیست

احمد توکلی نماینده تهران در پاسخ به اعتراض معلمان حق التدریسی نسبت به مخالفت وی با طرح استخدام آنان تاکید کرد: در صورت اجرای دو قانون برنامه چهارم توسعه و مدیریت خدمات کشوری مشکل استخدام معلمان حل می شود و نیازی به قانونگذاری جدید نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در واکنش به اعتراض جمعی از معلمان حق التدریسی که صبح یکشنبه مقابل مجلس تجمع کردند و نسبت به مخالفت توکلی با طرح استخدام معلمان حق التدریسی اعتراض داشتند، گفت: اینجانب با طرح الزام دولت به استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مخالفت کردم چون قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری که هنوز مرکبشان خشک نشده است دو قانون مادر در این زمینه هستند.

وی ادامه داد : این دوقانون : اختیار این کار را به دولت سپرده و ضوابط آن را مشخص کردند، بنابراین هیچ نیازی به قانونگذاری جدید برای استخدام معلمان حق التدریسی نیست.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: اگر دولت مصلحت بداند راجع به استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران تصمیم می گیرد.

توکلی گفت : البته اینجانب بدون انجام اصلاحات ساختاری  که قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری را به دولت تکلیف می کند با افزایش استخدام مخالف هستم و اصرار دارم که این دو قانون اجرا شود و استخدامهای رسمی صورت گیرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: این حقیقت نباید فراموش شود که بدون انجام اصلاحات ساختاری در دیوان سالاری دولت نه کارایی و اشتغال رشد می کند نه عدالت به دست می آید.

کد مطلب 884328

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