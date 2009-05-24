امسال 90 هزار تن کسری چای داریم/ 100 هزار تن چای همچنان در انبار

ایرج هوسمی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون برداشت دور اول برگ سبز چای با اندکی تاخیر در حال انجام است و تا یک هفته دیگر نیز ادامه دارد.

رئیس اتحادیه چایکاران کشور بیان کرد: برداشت دور اول برگ سبزچای باید از 25 فروردین ماه امسال آغاز می شد که به دلیل بروز سرمازدگی از 15 اردیبهشت ماه آغاز شد و هم اکنون بیش از 130 کارخانه چای به امرخرید برگ سبز چای فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه همچنان چای سنواتی تعیین تکلیف نشده است، افزود: بالغ بر 100 هزار تن چای همچنان در انبارهای سازمان تعاون روستایی باقی مانده و اگر در این شرایط سازمان چای احیا شود به طور حتم تا دو سال دیگر کلیه مشکلات این صنعت برطرف می شود.

به گزارش مهر، محمد رضا معاون پارلمانی رئیس جمهوری اخیرا از برنامه دولت برای احیای سازمان جای خبرداده است.

هوسمی کسری مصرف چای داخل را بالغ بر 90 هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان کسری که هرساله باید برای تامین نیاز داخل تامین شود در گذشته از طریق سازمان چای به بهترین شکل انجام می شد، به نحویکه کیفیت ترین چای وارد کشور شده و با چای تولید داخلی اختلاط و به بازار مصرف عرضه می شد، اما متاسفانه در 5 سال اخیر با انحلال این سازمان قسمت اعظم نیاز داخل از طریق قاچاق تامین می شود.

وی عنوان کرد: در سال گذشته سازمان تعاون روستایی بالغ بر 39 هزار تن چای تولید داخل را خریداری کرده و با توجه به آغاز دور دوم برداشت برگ سبزچای از 45 روز پس از اتمام دور اول باید برنامه ریزی مشخصی برای خرید و فروش چای داخلی از سوی این سازمان صورت گیرد.