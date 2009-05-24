محمدمهدی دادگو به خبرنگار مهر گفت: بازارهای فیلم در کنار جشنوارهها یکی از بهترین محلهای عرضه محصولات سینمایی کشورها و عرصهای برای تبادل نظر بین اهالی سینما در کشورهای مختلف است. نمایندگان کشورها در بازارها امکان مبادله فیلم و تجارت را پیدا میکنند.
تهیهکننده "زمستان" است افزود: بازارها محل تغذیه شبکههای تلویزیونی و نمایش فیلم در سینماها هستند. مدیران شبکههای مختلف و توزیعکنندگان فیلمها در بازارهای فیلم دنبال محصول متناسب با سلیقه و نگاه خود هستند. حضور سینمای ایران در این بازارها باید همراه با شناخت و آگاهی باشد. در هر جشنواره و بازار باید متناسب با فضای آن فیلم عرضه کرد.
این پخشکننده ادامه داد: فیلمی که در جشنوارههای آسیایی با اقبال مواجه میشود معمولا برای مخاطب جشنوارههای اروپایی جذاب نیست. هریک از این جشنوارهها و به دنبال آن بازارهای آن مخاطب خاصی دارند که به دنبال تامین سلیقه خود است. ما باید این اهداف را شناسایی و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم.
دادگو خاطرنشان کرد: شبکه چهار فرهنگی انگلیس سالانه بودجهای دارد که برگزیدگان جشنوارههای لندن، کن، برلین و ونیز را خریداری و نمایش میدهد. برای مسئولان این شبکه فقط فیلمهای برگزیده این جشنوارهها اهمیت دارند، پس فیلمهای دیگر نظر مدیران این شبکه را جلب نمیکنند.
تهیهکننده فیلم "نشانی" گفت: یکی از اهداف بازار فیلم جشنواره فجر هم تبادل با سینمای دیگر کشورها و ارتباط با مخاطب غربی است. اما به دلیل محدود بودن سینمای ایران به دولت در بخش خرید و فروش عرضه آثار به خوبی اتفاق نمیافتد. حضور پرقدرت بخش خصوصی میتواند در این بخش رونق و شور و اشتیاق بیشتری فراهم کند.
دادگو فیلمهای سینمایی "برج مینو"، "صنم"، "تهران، روزگارنو" و "هزاران زن مثل من" ،"بانو" و "ناصرالدین شاه آکتور سینما" را تهیه کرده است.
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